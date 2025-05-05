就是要格陵蘭！ 川普：不排除派美軍奪下

美國國家廣播公司新聞網4日公布專訪美國總統川普的影片。（擷取自YouTube畫面）

2025/05/05 11:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）曾放話想買下位於北極圈內的世界最大島格陵蘭（Greenland），但被丹麥拒絕，他近日接受媒體專訪再拋爭議言論，脫口稱不排除動用軍事力量併吞格陵蘭。

綜合媒體報導，川普接受《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）節目專訪於4日播出。被問及是否排除對格陵蘭動用武力，川普告訴主持人：「我不排除動用軍事力量的選項，我不是說我一定會這麼做，但我不排除任何可能性。」

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川普表示美國「真的非常需要格陵蘭」，「格陵蘭的人口很少，我們會照顧他們，我們會珍惜他們。為了國際安全，我們需要這樣做。」

此前路透報導，大部分被冰雪覆蓋的格陵蘭島人口僅5.7萬人，擁有豐富礦物資源，600多年來一直是丹麥的一部分。格陵蘭位於北美通往歐洲的最短航線上，對美軍及其彈道飛彈預警系統具有戰略意義。美軍在格陵蘭西北部有固定駐防的皮圖菲克（Pituffik）太空基地。

CNN指出，川普欲拿下格陵蘭之說已引發格陵蘭對領土安全的憂慮，因為美國、俄羅斯和中國正在爭奪北極地區的影響力。

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