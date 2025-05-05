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    驚險一幕！南韓女子站屋頂欲輕生 警「抓頭髮」拉回一命

    南韓首爾一名女子站在19層樓高的大樓外牆試圖輕生，最終被救難人員驚險拉回。（本報合成，擷取自@stessnews/x）

    南韓首爾一名女子站在19層樓高的大樓外牆試圖輕生，最終被救難人員驚險拉回。（本報合成，擷取自@stessnews/x）

    2025/05/05 11:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾江南區驛三洞近日出現驚心動魄的一幕，一名女子站在19層樓高的屋頂外牆邊緣，試圖跳樓輕生，過程驚險萬分。所幸警消合力死抓住其頭髮及手臂，成功將她拉回安全地帶。

    綜合韓媒報導，當地時間2日下午1時35分，首爾江南警察局接獲報案，稱有名女子正站在一棟高樓樓屋頂外牆，疑似有輕生意圖。警方及消防單位立即派員趕到現場，並在樓下鋪設充氣墊。

    當時，女子身穿洋裝，情緒不穩地在屋頂邊緣徘徊近2個小時。經過警方及消防隊員不斷的勸說，女子仍未離開危險區域。直到下午3時18分，一名爬上屋頂的警消發現時機成熟，果斷出手抓住女子頭髮與手臂，另一名同仁隨後衝上協助，兩人合力將她固定，並在第三人支援下，終於成功將其拉上屋頂。

    整段驚險畫面被民眾拍下分享到社群平台，引發熱議。影片中可見女子懸在外牆角落，雙手緊抓牆緣，身體已半懸空，警消奮不顧身地冒險救人。警方表示，目前該名女子已脫離險境，身分及試圖輕生原因仍在調查中。

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