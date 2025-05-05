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    川普重啟舊金山灣「惡魔島」監獄 要關「最殘忍暴力犯」

    美國加州惡魔島孤懸在舊金山灣海中央。（美聯社資料照）

    美國加州惡魔島孤懸在舊金山灣海中央。（美聯社資料照）

    2025/05/05 10:23

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後實施一連串新政，川普4日宣布，他指示政府各局處合作、重新開放並擴大加州舊金山灣內的「惡魔島」監獄（Alcatraz），並用於關押「美國最殘忍、最暴力的罪犯」。

    綜合外媒報導，川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，美國長久以來一直被惡毒、暴力且屢犯不改的罪犯所困擾，而在過往年代，對於最危險的罪犯，「我們從不猶豫地將他們關起來，並確保他們遠離所有可能被他們傷害的人，這才是應有的應對方式」。

    川普強調，他已指示聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons）聯合司法部、聯邦調查局（FBI）與國土安全部等局處，重建並大規模擴建「惡魔島」，用來關押美國最殘忍、最暴力的罪犯。川普直言：「我們不會再被罪犯、暴徒，或那些害怕履行職責、不敢讓我們驅逐非法入境罪犯的法官所挾持。重啟惡魔島，將成為法律、秩序與正義的象徵。」

    「惡魔島」原本是美國海軍的防禦要塞之一，在20世紀初被改建為軍事監獄，美國司法部於1930年代接管控制，並開始接收來自聯邦監獄的重大罪犯。後續惡魔島監獄因為運作成本過高，於1963年3月關閉，後續作為旅遊景點運作，並多次成為好萊塢的電影主題。

    惡魔島監獄位在加州舊金山灣內，還曾經拍過不少電影，島上的惡魔島聯邦監獄（Alcatraz Federal Penitentiary）牆面都已斑駁。（美聯社資料照）

    惡魔島監獄位在加州舊金山灣內，還曾經拍過不少電影，島上的惡魔島聯邦監獄（Alcatraz Federal Penitentiary）牆面都已斑駁。（美聯社資料照）

    美國加州舊金山惡魔島監獄1963年3月關閉後改為觀光景點，現在美國總統川普下令重新啟用。（美聯社資料照）

    美國加州舊金山惡魔島監獄1963年3月關閉後改為觀光景點，現在美國總統川普下令重新啟用。（美聯社資料照）

    「惡魔島」監獄位在加州舊金山灣內，孤懸海中，川普總統如今下令重新開放並擴大，要用於關押「美國最殘忍、最暴力的罪犯」。（法新社）

    「惡魔島」監獄位在加州舊金山灣內，孤懸海中，川普總統如今下令重新開放並擴大，要用於關押「美國最殘忍、最暴力的罪犯」。（法新社）

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