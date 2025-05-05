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    假的！中國山寨日本「富士山」 河北山頭塗白漆賣門票

    2025/05/05 10:29
    中國河北省廊坊的山寨富士山，於五一假期再度掀起討論。（圖擷自微博）

    中國河北省廊坊的山寨富士山，於五一假期再度掀起討論。（圖擷自微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省廊坊市永清縣林棲谷的「宇宙思想樂園」，以人工草皮和白漆噴灑山頭，營造出日本富士山的模樣，從去年9月對外開放後就有遊客在社群平台上分享「踩雷」經歷，但在中國五一長假又吸引了不少觀光客，再度掀起了討論。

    中國微博消息顯示，河北這處景點被稱為「廊坊富士山」、「京郊富士山」、「抹茶雪頂火山」，主打拍照和露營體驗，相較於去年剛開放的時候做出了不少改進，例如洗手間、咖啡屋等設施都更加完善，節假日時山頂還會噴出粉紅色煙霧模擬火山。

    山寨富士山拍照全看角度，側面慘不忍睹。（圖擷自微博）

    山寨富士山拍照全看角度，側面慘不忍睹。（圖擷自微博）

    不過，這處「富士山」白雪皚皚的山頂其實是用白漆營造出來的，而且拍照很看角度，從側面看過去就只是一座小山丘而已，去年9月就有旅客被騙去後，痛批景區單人收費68人民幣（約新台幣278元），結果就給紙杯裝的咖啡和一塊餅乾，讓人相當失望。

    五一連假去遊玩的中國民眾拍下山頭噴出的粉紅煙霧。（圖擷自微博）

    五一連假去遊玩的中國民眾拍下山頭噴出的粉紅煙霧。（圖擷自微博）

    到了近來的中國五一假期，從社群平台上能看到又有不少遊客上當，宇宙思想樂園此時還將門票價格漲為單人78人民幣（約新台幣318元），若是搭配咖啡和贈禮則是98人民幣（約新台幣400元），被許多網友指責根本不值這個價錢。

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