畫面曝光！上海樂園失火被當成特效 遊客慢半拍驚逃

中國大型主題公園上海歡樂谷3日失火，遊客剛開始還誤以為是樂園的表演特效，直到工作人員催促才緊急疏散。（圖擷自微博）

2025/05/05 10:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市主題樂園「上海歡樂谷」3日失火，起火時有遊客誤以為是「表演特效」，直到被工作人員通知、催促緊急疏散，才意識到是真的火災。

綜合中媒報導，本月3日晚間7時36分，位於上海松江區佘山林湖路的上海歡樂谷發生火災。上海歡樂谷4日下午4時左右在官方微博發出聲明稱，起火地點為「園區內一處停用建築的表面裝飾物」，火勢面積約2平方公尺，未造成人員受困或傷亡。

請繼續往下閱讀...

遊客在網路分享的影片顯示，火災發生在園區內市集不遠處，失火時附近舞台仍在進行表演節目。

多名目擊者表示，火災剛發生時，不少遊客誤以為是表演特效，直到火勢越來越大並冒出濃煙，加上工作人員開始疏散人群，並有人高喊「著火了」，人們才意識到情況嚴重。

事發後，消防人員迅速趕赴現場撲滅火勢。上海歡樂谷客服人員受訪時證實火災確實發生，但表示具體情況需由專人回覆。

上海歡樂谷目前已恢復正常營運，客服人員稱4日上午9點已正常接待遊客。園方在聲明中強調，將「堅持把安全營運放在首位」、「進一步加強園區各項安全管理」，以「杜絕類似情況發生」。

此次事件發生在中國五一連假期間，當時上海歡樂谷正舉辦「上海最國潮集市」活動，核心內容包含「電競+親子互動+非物質文化遺產體驗」。園方統計，活動首日入場人數已突破2萬2000人次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法