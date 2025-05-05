解密「海女」超能力！ 韓國濟州島女性耐寒基因曝光

科學家發現濟州海女獨特耐寒基因變異。（路透資料照）

2025/05/05 09:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕濟州島一群被譽為「海女」（Haenyeo）的女性，即便年屆八旬，仍遵循傳統徒手潛入近10公尺、最低僅攝氏十餘度的海中捕撈。一篇新研究揭示，這些島民體內帶有與南韓內陸居民不同的特殊基因變異，可能與她們驚人的耐寒能力及潛水時調節血壓的機制有關。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，為探究其生理奧秘，美國猶他大學領導的研究團隊比較了濟州海女、島上非潛水女性及南韓內陸居民的基因。研究發現，不論是否潛水，濟州島居民的基因組成與內陸居民存在顯著差異，顯示具有共同的島嶼遺傳背景。相較於內陸，島民更普遍帶有兩種特殊的基因變異。

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第一種變異涉及肌聚糖Zeta（sarcoglycan zeta）基因，該基因與人體感受寒冷疼痛有關。研究人員推測，此變異或許有助於海女承受刺骨的海水溫度。

第二種變異則與Fcγ受體IIA（Fcγ receptor IIA）蛋白有關，在約3分之1的濟州女性體內發現，遠高於內陸居民。透過模擬潛水實驗（將臉浸入冷水觸發潛水反射），研究團隊觀察到，帶有此變異的濟州參與者，在潛水狀態下舒張壓上升幅度較低。科學家因此假設，該基因變異可能有助於調節潛水時的血壓，避免潛水引發高血壓的風險，尤其對懷孕的海女可能具有保護作用。

然而，研究也指出，並非所有海女的超常能力都源於基因。例如，某些資深海女能在短時間內大幅降低心率以保存氧氣，這種能力在島上非潛水者身上並未發現，且未找到相關基因連結，推測更可能是長期訓練與後天生理適應（acclimatization）的結果。

研究主要作者梅麗莎·伊拉爾多（Melissa Ilardo）指出，這些基因變異在所有濟州島民中頻率相似，暗示著島上居民或許都繼承了來自潛水先祖的基因遺產。

未參與研究的專家認為，這項連結基因與生理適應的研究，對於理解人類如何應對缺氧（hypoxia）及寒冷等極端環境深具價值。了解不同族群透過世代演化（adaptation）和後天適應來應對環境挑戰的機制，未來或能為因應氣候變遷提供啟示。

此研究成果已於5月2日發表在國際期刊《細胞報告》（Cell Reports）上。

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