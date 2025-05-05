預謀？兒子被美警察擊斃 父親隨後開車撞死副警長

此次車禍兇手的兒子，正是日前朝警方舞弄槍枝後，最終被擊斃的少年。（路透資料照）

2025/05/05 11:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國驚傳發生一起殺警案，2日下午一名副警長在指揮交通時被撞身亡，據了解，兇手兒子正是日前朝警方舞弄槍枝後，最終被擊斃的少年。對此，辛辛那提警察局長表示，儘管沒有證據表明兇手認識這名警察，但兩起案件中一定有關係。

據《BBC》報導，2日下午該名副警長正在辛辛那提大學畢業典禮現場外指揮交通，此時一輛車突然加速朝他衝撞，導致副警長當場死亡。據檢方調查，開車的那名男子對此次車禍是有預謀的，目的就是要故意衝撞副警長身亡，故檢方指控被告犯加重謀殺罪。

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今年38歲的兇手羅德尼辛頓（Rodney Hinton Jr）來自俄亥俄州，經檢方調查後，發現辛頓的兒子正是日前警方在調查一起失竊車輛事件時，將槍口瞄準警方的那名少年，這名少年後來被搶先一步的員警擊斃。而在副警長發生車禍前的當天早上，辛頓與家人正在觀看警方拍攝他兒子被警察槍殺的錄影。律師邁克爾萊特（Michael Wright）在聲明中提到，辛頓在看影片時的精神狀況很差，所以並沒有看完影片。

辛辛那提警察局長特蕾莎·西特格（Teresa Theetge）談到，雖然沒有直接證據指出兇手認識這位副警長，但兩起案件中必定存有關聯。她還提到不希望警察遭到槍擊才採取行動，同時對雙方的悲劇表示哀悼，辛頓的家庭少了一個兒子，警局內少了一個副手。

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