普廷盼不動用核武 但烏首都遇襲停火陷僵局

俄羅斯總統普廷表示，希望無需在烏克蘭動用核武，但強調俄國有能力達成其目標。（美聯社）

2025/05/04 19:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷在4日播出的訪談中表示，目前在烏克蘭尚無動用核武的必要，且希望未來也不需要。然而，俄烏雙方在停火提議上仍存分歧，烏克蘭首都基輔更在同日遭遇無人機襲擊，導致平民傷亡，凸顯和平之路依然遙遠。

《美聯社》報導，普廷在向俄羅斯國營電視台釋出的訪談預告中，強調俄國擁有足夠實力與手段，能將衝突導向「俄羅斯所要求的合理結局」。針對烏克蘭攻擊俄境的提問，他明確表示：「目前還沒有必要動用那些（核子）武器…我希望它們不會被需要。」

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此番言論是在他去年簽署降低核武使用門檻的新版核準則後所發表，該準則允許俄國在遭受核武國家支持的常規攻擊時，即可動用其龐大的核武庫。

停火議題方面，雙方立場依舊對立。普廷日前單方面宣布，為紀念二戰勝利日，將於5月8日至10日實施72小時「人道停火」。克里姆林宮稱此舉旨在紀念擊敗納粹德國。

然而，烏克蘭總統澤倫斯基對此並不買單，批評莫斯科此舉僅是意圖在年度慶典前「營造溫和氛圍」。他重申應採納美國最初提議的30天停火方案，認為這才是邁向終戰的實質一步，並表示隨時可展開。

與此同時，戰火並未因停火討論而停歇。烏克蘭國家緊急服務處4日證實，俄軍夜間以無人機襲擊基輔，造成含兩名兒童在內的11位平民受傷。空襲的巨響與震動驚醒了許多市民，奧博隆區（Obolon district）居民描述了房屋搖晃、公寓起火及汽車被毀的驚恐景象。一位居民無奈地說：「他們什麼都談不攏，承受後果的卻是我們。」另一位年輕學生則表示，空襲警報後接連的爆炸令人「非常恐懼」，目睹國家持續遭受破壞讓人痛苦。

烏克蘭空軍指出，俄軍該夜共動用165架攻擊無人機與誘餌機，烏方成功攔截69架，另有80架疑似遭電子干擾而失效。俄軍同時發射了兩枚彈道飛彈。俄羅斯國防部則宣稱其防空系統擊落了13架烏克蘭無人機。

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