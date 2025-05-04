助中共海外「獵狐」 美華裔商人被判20個月及1.55億罰款

美國華裔商人安權忠因協助中國政府騷擾美國華裔公民，遭到美國法院判處20個月徒刑及逾億台幣罰款。（法新社）

2025/05/04 19:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》3日指出，在美經商且擁有美國永久居民身分的中國商人安權忠（An Quanzhong，譯音），因協助中國政府執行海外「獵狐行動」，持續騷擾同樣是美國永久居民的中國同胞劉申祥（Liu Shenxiang，譯音），威脅他返回中國「自首」，遭到美國聯邦法院判處20個月徒刑及逾500萬美元罰款。此事不僅凸顯中國企圖透過「中間人」在美執法，更刻劃美中之間的不信任。

據報導，劉申祥原本是山東省一家國營企業總經理，但在2000年突然赴美，並改名劉傑夫（Jeff Liu）；中方指控劉申祥挪用逾28萬5000美元（約885萬台幣）公款，資助兒子劉真（Liu Zhen，譯音）的龍蝦和汽車事業，並透過國際刑警組織對劉申祥發出紅色通緝令。劉真移美後改名劉強尼（Johnny Liu）。

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習近平在2012年就任國家主席後，展開追緝海外逃犯的「獵狐行動」，2015年公布100名經濟犯通緝名單，劉申祥排在第18名，其在紐約法拉盛的住所也被公開。

在法拉盛地區建立小型房地產帝國的安權忠，除了經營飯店外，還擁有多個華人組織會長頭銜，在當地呼風喚雨，甚至連紐約州民主黨籍眾議員孟昭文都為他設立紀念日。美國司法部指出，隨著山東省官員緝捕劉申祥的壓力與日俱增，安權忠深信只要協助解決劉案，對於他在中國的商業利益大有助益。

中國官媒推估，安權忠在中國的煤炭和鐵路資產價值數億美元。因此，即使安權忠2003年就讓一雙兒女赴美，但他仍繼續留在中國工作，讓15歲女兒照顧9歲兒子。

美國司法部指出，2018年9月，安權忠告知已成年的女兒安光陽（An Guangyang，譯音），有2名中國遊客將赴紐約，要求女兒充當導遊。事實上，這2人正是劉申祥的侄子及中國官員，他們在安權忠安排下，藉由觀光名義赴美，中途脫隊前往紐約，目的是勸誘劉申祥回國。

中方公開劉申祥在法拉盛的居所後，劉氏一家隨即搬家，但安權忠又找到劉真在長島的住所，安光陽和中國官員前往，但2人窺探屋內及翻看郵件，以及在門廊留下一組電話號碼的畫面，均被監視器清楚捕捉。

在那之後，中方多次聯絡劉真，傳達只要劉申祥還留在美國，他在中國的家人就不會安全的訊息。不僅如此，安權忠也定期去找劉真，對其軟硬兼施，一方面警告中方可以讓劉申祥的生活「陷入無盡的痛苦」，另一方面表明可以承擔劉申祥面臨的任何罰款。

安權忠也安排中國反貪腐調查員與劉真通電話，對方也勸劉真，只要劉申祥回國，就不會被起訴。美國司法部表示，該中方官員持續騷擾劉申祥在中國的親屬。

安權忠在2022年10月被捕後，才知道劉氏一家早已通報美國聯邦調查局（FBI），因此安權忠與劉家的所有往來早被FBI掌握。

59歲的安權忠在今年3月達成認罪協商、承認擔任中國特工後，遭聯邦法院判處20個月徒刑，並罰款逾500萬美元（約1.55億台幣），包括賠償80歲的劉申祥130萬美元（約4039萬台幣）。

不會說英語的安權忠在被判刑前，透過翻譯向自己的家人和劉氏一家致歉，聲稱自己僅是傳達中國政府訊息，並非有意恐嚇，並補充說，「過去幾年我一直在反省自己的行為」。安權忠的律師布拉夫曼（Benjamin Brafman）也說，安權忠並不希望劉申祥遭受任何邪惡的對待，「不幸的是，安先生被中國政府利用，也沒有註冊為外國代理人」。

安光陽被判處象徵性的2天監禁，她在法庭上聲稱，「有時候我很難說不」。至於劉申祥的侄子則澄清，他是被脅迫赴美勸叔叔回國投案。

另外，劉真在給法庭的信中表示，安權忠的威脅使劉家「陷入7年多的困境」。對於中國外交部跨海在美提訟，指控劉申祥挪用公款一事，劉申祥也稱這是「故意傷害和騷擾」。

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