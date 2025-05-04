澤倫斯基出訪布拉格 將會晤捷克政界高層

捷克外交部長利帕夫斯基（右）與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（中）握手。（擷取自X @JanLipavsky）

2025/05/04 19:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕捷克政界人士今（4）日透露，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已抵達首都布拉格（Prague），進行為期兩天的訪問。

《法新社》報導，捷克新聞通訊社（CTK）指出，一架載有烏克蘭總統與烏國第一夫人歐倫娜（Olena）的飛機，在中午前降落在布拉格的機場。

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捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）隨後在X平台上PO出了一張他與澤倫斯基握手的照片。

捷克總統府稱，總統帕維爾（Petr Pavel）將在當地時間週日下午於總統府所在地布拉格城堡（Prague Castle），接待來訪的烏克蘭總統夫婦。

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）與國會成員則預計在週一與澤倫斯基會面。

Dnes jsem na Ruzyni přivítal prezidenta @ZelenskyyUa, lídra svobodného světa. pic.twitter.com/cZaCFZuzNQ — Jan Lipavský （@JanLipavsky） May 4, 2025

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