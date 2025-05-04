經濟陰霾下求穩！星大選執政黨狂掃87席 黃循財獲強力民意授權

新加坡總理黃循財3日大選投票期間，抵達人民行動黨支持者集會現場，他面露微笑並豎起大拇指。由他領軍的人民行動黨在這次選舉中取得壓倒性勝利。（路透）

2025/05/04 18:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕新加坡總理黃循財首次領軍執政的人民行動黨（PAP），在上3日的國會大選中贏得壓倒性勝利。在總計97個國會席次中，PAP囊括87席，延續了自1965年獨立以來的執政，顯示在全球經濟動盪與美國潛在關稅威脅下，選民明確選擇了穩定。

據《彭博》報導，此次大選，PAP得票率約為66%，較2020年提升近5個百分點，不僅肯定了52歲的黃循財深化社會援助、緩解生活成本壓力的策略，也一掃外界對該黨能否持續主導政壇的疑慮。黃循財勝選後表示：「這是選民對政府信任、穩定和信心的明確訊號。」他承諾將加倍努力改善民生，並強化醫療、退休、教育及家庭支持。

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新加坡管理大學法律副教授陳慶文（Eugene Tan）分析：「黃循財得到了最好的結果，這將讓人民行動黨再安穩執政十年。」這場勝利賦予黃循財強大民意基礎，有助於他順利推動內閣更新，並向高度關注政策連續性的國際企業釋出定心丸，鞏固新加坡的全球金融中心地位。

高度依賴貿易的新加坡經濟，對美國總統川普先前揚言的關稅政策尤為敏感。政府已將2025年經濟成長預測下修至0%至2%，黃循財同時警告衰退風險難除。歐洲工商管理學院（INSEAD）新加坡分校教授杜特（Pushan Dutt）指出：「川普掀起的貿易戰帶來高度不確定性，選民不會冒險投下抗議票。」這被視為PAP勝選的重要背景因素。

反對黨方面，主要反對黨工人黨（WP）成功守住2020年贏得的全部10個席次，得票率微升至近15%，鞏固了其主要反對力量的地位，但未能再下一城。前進新加坡黨（Progress Singapore Party）候選人梁文輝（Leong Mun Wai）則坦言對結果震驚，表示需檢討策略。

黃循財去年接替李顯龍，成為新加坡自1965年獨立以來第4位總理，也是第2位非李氏家族成員擔任總理的領導人。儘管近年人民行動黨面臨涉貪、不當關係及家族糾紛等爭議，此次選舉仍證明執政黨在選民心中代表穩定。

一名18歲學生在選後表示：「人民行動黨是政府，大多數時候，事情進行得很順利。對我來說，人民行動黨是可靠的。」

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