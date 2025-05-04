葉門叛軍飛彈再襲以色列！險擊中班古里昂機場 以防長揚言7倍奉還

飛彈落點在以色列班古里昂國際機場附近，圖為安全部隊人員在彈坑現場勘查。（美聯社）

2025/05/04 17:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕葉門4日發射一枚彈道飛彈，擊中以色列主要門戶、靠近特拉維夫的班古里昂國際機場附近區域，一度導致該機場航班起降暫停。以色列當局已證實此事，並揚言將採取報復行動。目前尚無組織立即宣稱對此次飛彈襲擊負責，但此事件延續近期葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthi，又譯「青年運動」）組織針對以色列的一連串攻擊。

以色列警方中央區負責人赫茲羅尼（Yair Hezroni）透過警方發布的影片表示，飛彈在機場附近造成一個「寬達數十公尺、深達數十公尺」的彈坑。警方影像顯示，彈坑位於一處果園內，遠處可見機場塔台。以色列軍方稍早表示，曾「多次嘗試攔截」該枚飛彈，因此目前尚無法完全確定撞擊點是由葉門飛彈直接造成，或是攔截飛彈所致。

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《路透》記者在機場則聽到空襲警報，目擊旅客奔向避難室，社群媒體上流傳的影片更顯示，機場客運大樓附近清晰可見黑色濃煙；《法新社》記者也證實，在耶路撒冷及機場周邊地區聽到爆炸聲響。機場管理局表示，飛彈落在第三航廈停車場附近的一條道路旁，造成路面佈滿碎片，清理工作隨即展開。

所幸根據以色列救護單位「紅色大衛之星」（Magen David Adom）的報告，此次事件並未造成嚴重傷亡，僅一名男子與一名女子受輕傷送醫，另有兩人因驚恐在現場接受治療。事件發生後，以色列機場管理局短暫中斷了班古里昂機場的航班起降，但很快宣布「航班起降已恢復」，機場「維持開放且正常運作」。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）對此發出強硬警告：「任何攻擊我們的人，我們將7倍奉還。」

胡塞組織在3日才宣稱，在兩天內對以色列發動了第三次飛彈攻擊。然而，迄今為止，胡塞組織發射的大部分飛彈均被以色列的防空系統成功攔截。為反制胡塞組織對紅海及亞丁灣航運的威脅，美軍自今年3月15日起，便開始對葉門境內的胡塞目標發動近乎每日的空襲。美國方面表示，迄今已打擊超過1000個葉門境內的目標。

葉門4日發射飛彈後，以色列啟動防空系統。圖為以色列警方管制通往班古里昂機場的入口道路。（法新社）

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