瘋了！Lady Gaga巴西免費演唱會 主辦方宣布湧入210萬人狂歡

美國流行天后女神卡卡，3日晚間在巴西里約熱內盧海灘舉行免費演唱會，湧入210萬人狂歡。（法新社）

2025/05/04 16:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太瘋狂！美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga），3日晚間在巴西里約熱內盧科帕卡巴納（Copacabana）海灘舉行免費演唱會，主辦方宣布一共湧入210萬人狂歡。

據《美聯社》報導，這次演唱會是由里約熱內盧市政府出資，目的是為了促進當地的經濟活動，當局依照車站、機場的統計資料，透露在演唱會舉行的數天前已有50萬名遊客造訪里約熱內盧，估計創造了6億雷亞爾（約新台幣32.7億元）的消費。

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從女神卡卡4月29日抵達里約熱內盧為演唱會做準備以來，整個城市就充斥著對天后的狂熱，她3日當晚10時10分以〈Bloody Mary〉開場，並且演唱了〈Poker Face〉、〈Alejandro〉等經典歌曲，多套更換的演唱服裝中還有巴西國旗配色的特別款。

據了解，里約熱內盧市府多次在科帕卡巴納海灘舉辦同樣的活動，去年請來流行女皇瑪丹娜（Madonna）吸引了160萬名聽眾，1994年「搖滾公雞」洛史都華（Rod Stewart）更創造400萬人入場，被金氏世界紀錄認證為史上最大型的免費演唱會。

演場會台下觀眾熱情歡呼。（美聯社）

演場會開場前許多民眾雀躍等待。（美聯社）

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