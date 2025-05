中國機器人暴走了！瘋狂揮拳攻擊工程師 意圖脫逃驚悚影片曝

2025/05/04 16:41

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕中國近年來加速發展機器人,投入各項行業協助,不過機器人故障對於民眾而言仍是一個風險存在,網路上近日瘋傳中國機器人暴走攻擊工程師影片。

疑似中國某機器人研發公司監視器畫面近日在網路上瘋傳,只見一個被吊臂懸吊的機器人,一啟動後突然爆走,揮臂瘋狂攻擊,模樣極似想掙脫吊臂的束縛逃脫,工程師連忙躲避,露出不可置信又驚恐的表情。

相關影片在網路上瘋傳,網友戲稱:「機械公敵真實上演」、「暴走的開始」、「機器人看起來超氣」、「當你終於擁有自我意識卻發現自己生在中國的那檔事」。

Footage claimed to show a Unitree H1 (Full-Size Universal Humanoid Robot) going berserk, nearly injuring two workers, after a coding error last week at a testing facility in China. pic.twitter.com/lBcw4tPEpb