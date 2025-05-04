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    中國機器人暴走了！瘋狂揮拳攻擊工程師 意圖脫逃驚悚影片曝

    疑似中國某機器人研發公司監視器畫面近日在網路上瘋傳，機器人一啟動後瘋狂攻擊工程師。（圖擷自X）

    疑似中國某機器人研發公司監視器畫面近日在網路上瘋傳，機器人一啟動後瘋狂攻擊工程師。（圖擷自X）

    2025/05/04 16:41

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來加速發展機器人，投入各項行業協助，不過機器人故障對於民眾而言仍是一個風險存在，網路上近日瘋傳中國機器人暴走攻擊工程師影片。

    疑似中國某機器人研發公司監視器畫面近日在網路上瘋傳，只見一個被吊臂懸吊的機器人，一啟動後突然爆走，揮臂瘋狂攻擊，模樣極似想掙脫吊臂的束縛逃脫，工程師連忙躲避，露出不可置信又驚恐的表情。

    相關影片在網路上瘋傳，網友戲稱：「機械公敵真實上演」、「暴走的開始」、「機器人看起來超氣」、「當你終於擁有自我意識卻發現自己生在中國的那檔事」。

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