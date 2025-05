川普任命法官發威？ 《美國之音》復工急轉彎

2025/05/04 16:16

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院3日裁決,阻止了先前遭前總統川普下令關閉的《美國之音》(VOA)員工重返工作崗位,使這家美國官媒能否恢復運作再添重大變數。

VOA是美國政府資助的國際廣播機構,自川普今年3月下令解散其主管機關「美國全球媒體署」(USAGM)後即停止運作。該署負責監督VOA及自由亞洲電台(Radio Free Asia)等機構。

《法新社》報導,由2名川普任命的法官拉奧(Neomi Rao)與卡薩斯(Gregory Katsas)主導的上訴法院裁決指,先前准許VOA復工的地方法院,「很可能缺乏對USAGM人事決策的實質管轄權」。另一名由前總統歐巴馬任命的法官皮拉德(Cornelia Pillard)則持不同意見。

這項裁決打亂了VOA的復工計畫。此前曾有多重跡象顯示復工在即,包括VOA首席國內線記者赫曼(Steve Herman)透露,司法部律師已通知VOA方面,預期員工下週可「分階段返回」工作,節目也將恢復。另有員工證實工作電郵已解鎖。但上訴法院的最新決定顯然使這一切再生變數。

川普任命督導USAGM的前媒體人雷克(Kari Lake)對此裁決表示歡迎,她在社群平台X上稱這是「USAGM與VOA法律戰的重大勝利」,也是「川普總統的巨大勝利」,並諷刺地方法院法官無法管理該機構。

川普過去即對VOA的編輯獨立性表達不滿,質疑其為何不宣傳其政府觀點。先前,1名地方法院法官曾裁定川普關閉VOA的命令違法,促使多位VOA跨黨派前台長在4月聯名致函國會,要求介入恢復VOA運作。如今上訴法院的裁決,無疑讓美國之音的未來與新聞獨立性蒙上更深陰影。

BIG WIN in our legal cases at USAGM & Voice of America. Huge victory for President Trump and Article II.



Turns out the District Court judge will not be able to manage the agency as he seemed to want to. https://t.co/mp9z0Zi6wo