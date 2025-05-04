川普任命法官發威？ 《美國之音》復工急轉彎
一名員工在美國華盛頓特區的《美國之音》總部大樓前抗議。（歐新社）
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院3日裁決，阻止了先前遭前總統川普下令關閉的《美國之音》（VOA）員工重返工作崗位，使這家美國官媒能否恢復運作再添重大變數。
VOA是美國政府資助的國際廣播機構，自川普今年3月下令解散其主管機關「美國全球媒體署」（USAGM）後即停止運作。該署負責監督VOA及自由亞洲電台（Radio Free Asia）等機構。
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《法新社》報導，由2名川普任命的法官拉奧（Neomi Rao）與卡薩斯（Gregory Katsas）主導的上訴法院裁決指，先前准許VOA復工的地方法院，「很可能缺乏對USAGM人事決策的實質管轄權」。另一名由前總統歐巴馬任命的法官皮拉德（Cornelia Pillard）則持不同意見。
這項裁決打亂了VOA的復工計畫。此前曾有多重跡象顯示復工在即，包括VOA首席國內線記者赫曼（Steve Herman）透露，司法部律師已通知VOA方面，預期員工下週可「分階段返回」工作，節目也將恢復。另有員工證實工作電郵已解鎖。但上訴法院的最新決定顯然使這一切再生變數。
川普任命督導USAGM的前媒體人雷克（Kari Lake）對此裁決表示歡迎，她在社群平台X上稱這是「USAGM與VOA法律戰的重大勝利」，也是「川普總統的巨大勝利」，並諷刺地方法院法官無法管理該機構。
川普過去即對VOA的編輯獨立性表達不滿，質疑其為何不宣傳其政府觀點。先前，1名地方法院法官曾裁定川普關閉VOA的命令違法，促使多位VOA跨黨派前台長在4月聯名致函國會，要求介入恢復VOA運作。如今上訴法院的裁決，無疑讓美國之音的未來與新聞獨立性蒙上更深陰影。
BIG WIN in our legal cases at USAGM & Voice of America. Huge victory for President Trump and Article II.— Kari Lake （@KariLake） May 3, 2025
Turns out the District Court judge will not be able to manage the agency as he seemed to want to. https://t.co/mp9z0Zi6wo