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    曾涉中國千人計畫獲罪 前哈佛教授獲聘北京清華任教

    前哈佛大學教授李柏因隱暪曾參與中國「千人計畫」，被判處罰款及軟禁6個月，日前被北京清華大學聘為講座教授。（路透）

    前哈佛大學教授李柏因隱暪曾參與中國「千人計畫」，被判處罰款及軟禁6個月，日前被北京清華大學聘為講座教授。（路透）

    2025/05/04 17:25

    〔中央社〕涉嫌隱瞞曾參與中國「千人計畫」，被美國判處軟禁6個月的前哈佛大學教授李柏（Charles Lieber），日前被北京清華大學聘為講座教授。

    北京清華大學深圳國際研究生院官網1日發布消息指出，清華大學講席教授聘任儀式4月28日舉行，李柏全職加入清華大學深圳國際研究生院，並受聘為清華大學講座教授。

    根據官網訊息，李柏表示，在深圳「與大家一起共同打造全球科技中心、實現更多的科學夢想」是他未來幾年的目標。他已經準備好在深圳開啟新的研究之旅，想盡快投入到工作中。

    聘任儀式上，李柏被授予清華大學講座教授、深圳醫學科學院研究員聘書。

    李柏是知名奈米科學家，曾任哈佛大學化學系主任，2012年曾獲沃爾夫化學獎（Wolf Prize in Chemistry），被視為具備競逐諾貝爾獎能力。

    李柏被控在2018及2019年對美國當局撒謊，未誠實表達自己涉入中國「千人計畫」，也未說出自己和武漢理工大學的關係。

    據媒體先前報導，美國司法部指李柏與中國「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫）簽訂為期3年的合約，同意在武漢理工大學建立研究實驗室，並代表學校發表論文、組織國際會議和申請專利。校方每月向他支付約5萬美元的薪水，並提供15萬美元的生活費。

    2021年12月，陪審團裁定李柏犯有稅務罪，並向調查人員就其在武漢的工作作出虛假陳述。2023年4月，李伯被判處罰款和2年「監督釋放」，其中前半年被軟禁家中。

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