《華郵》揭瓦爾茲去職內幕：私下與納坦雅胡討論對伊朗動武惹惱川普

華郵指出，在瓦爾茲（中）表露軍事攻擊伊朗的立場，又陷入Signal洩密爭議後，白宮幕僚長威爾斯（右）愈來愈覺得他不適合與川普共事。（法新社）

2025/05/04 15:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華盛頓郵報》3日披露美國總統川普解除國家安全顧問瓦爾茲職務的內幕，指早在瓦爾茲陷入Signal洩密事件前，川普就對瓦爾茲「渴望使用軍事力量」介入外國衝突感到不滿，白宮幕僚長威爾斯及其他高階官員也逐漸覺得瓦爾茲不適合在白宮工作，尤其是與川普共事，導致他最終去職。

華郵引述一名白宮高階官員、一名川普顧問及另一名知情人士披露，川普決定讓瓦爾茲卸下國安顧問一職，是他對這位綠扁帽退役軍官逐漸積累不滿情緒的結果。人們認為，瓦爾茲比川普更渴望使用軍事力量。

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自川普上任之初，瓦爾茲就一直與其他高階官員發生衝突，包括是否對伊朗採取軍事行動。知情人士透露，以色列總理納坦雅胡2月初訪問白宮前，瓦爾茲似乎早一步與納坦雅胡針對伊朗的軍事選項進行密切協調，瓦爾茲似乎認同納坦雅胡的看法，認為打擊伊朗的時機已成熟，因此希望將美國政策推向川普「感到不舒服」的方向，「這件事傳到總統那裡，總統對此很不高興」。

納坦雅胡辦公室隨後證實，納坦雅胡在赴白宮與川普會談前先會見瓦爾茲，但否認與他進行「密切接觸」。

在瓦爾茲進一步陷入Signal洩密事件後，一些白宮高階官員開始質疑國家安全會議的必要性，並同意讓國務卿魯比歐在「相當長一段時間」兼任國安顧問一職，而掌握白宮人事大權的幕僚長威爾斯，也愈發認為瓦爾茲不適合與川普共事。

一位白宮高階官員表示，總統1日當天自行做出讓瓦爾茲轉任駐聯合國大使的決定。川普也表示，將繼續和瓦爾茲一起努力，讓美國和世界再次安全。

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