北海道驚傳20多歲外國男子「背部遭砍爆血」 兇嫌逃亡中

日本北海道人氣滑雪勝地之一「二世谷」附近，在昨（3）日晚間驚傳一起當街砍人案。（圖擷取自「STV NEWS」）

2025/05/04 15:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道人氣滑雪勝地之一「二世谷」附近，在昨（3）日晚間驚傳一起當街砍人案，一名20多歲外國籍男子走在路上，遭人持利器攻擊，導致背部流血、癱坐在地，所幸送醫後並無生命危險。當地警方表示，犯案兇嫌目前仍在逃亡中，正在盡全力追緝兇嫌下落。

綜合日媒報導，這起血腥攻擊事件，發生在北海道俱知安町北4條東4丁目一處住宅區。有民眾在3日晚間9點左右通報警方，一名外國籍男子走在路上散步時，突然聽到一陣淒厲的慘叫聲，於是循聲前往查看，發現另一名外國籍男子背部正在流血，整個人傷重癱坐在地，場面十分怵目驚心。

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目擊者隨即通報警方與消防單位，並向他們表示，「不確定是不是雙方互毆，但有一名20多歲的外國男子背部受傷流血」，警方與救護人員隨即趕抵現場，確認傷者為一名成年男性，其背部疑似遭刀刃等利器砍傷，所幸送醫時仍有意識，目前無生命危險。

警方指出，案發地點位於「望羊公寓」1號棟與2號棟之間的路上，這一帶雖然是住宅區，但平時會有不少外國觀光客聚集到訪。目前警方將此事以襲擊案件，進行追查兇嫌下落。

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