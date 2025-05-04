北海道驚傳20多歲外國男子「背部遭砍爆血」 兇嫌逃亡中
日本北海道人氣滑雪勝地之一「二世谷」附近，在昨（3）日晚間驚傳一起當街砍人案。（圖擷取自「STV NEWS」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道人氣滑雪勝地之一「二世谷」附近，在昨（3）日晚間驚傳一起當街砍人案，一名20多歲外國籍男子走在路上，遭人持利器攻擊，導致背部流血、癱坐在地，所幸送醫後並無生命危險。當地警方表示，犯案兇嫌目前仍在逃亡中，正在盡全力追緝兇嫌下落。
綜合日媒報導，這起血腥攻擊事件，發生在北海道俱知安町北4條東4丁目一處住宅區。有民眾在3日晚間9點左右通報警方，一名外國籍男子走在路上散步時，突然聽到一陣淒厲的慘叫聲，於是循聲前往查看，發現另一名外國籍男子背部正在流血，整個人傷重癱坐在地，場面十分怵目驚心。
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目擊者隨即通報警方與消防單位，並向他們表示，「不確定是不是雙方互毆，但有一名20多歲的外國男子背部受傷流血」，警方與救護人員隨即趕抵現場，確認傷者為一名成年男性，其背部疑似遭刀刃等利器砍傷，所幸送醫時仍有意識，目前無生命危險。
警方指出，案發地點位於「望羊公寓」1號棟與2號棟之間的路上，這一帶雖然是住宅區，但平時會有不少外國觀光客聚集到訪。目前警方將此事以襲擊案件，進行追查兇嫌下落。
【持凶器傷害事件 #倶知安署】5月3日午後9時ころ、北海道虻田郡倶知安町北4条東4丁目付近路上において、犯人が刃物様のもので被害者を切りつける等して負傷させ、逃走した事案が発生しました。犯人は現在も逃走しています。不審な人を見かけた場合には、すぐに110番通報してください。— 北海道警察防犯情報発信室 （@HP_seian） May 3, 2025
外国籍とみられる男性が刃物のようなもので何者かに切りつけられる…犯人は逃走 北海道倶知安町 #北海道 #HTB北海道ニュース https://t.co/wo71OntTt9— HTB北海道ニュース （@HTB_news） May 4, 2025
【続報】観光地ニセコで外国籍の男性が背中を切りつけられる 犯人は逃走中か 北海道倶知安町 https://t.co/BCErrkHJhQ— STVニュース北海道 （@stvhoudoubu） May 4, 2025