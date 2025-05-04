馬爾地夫總統記者會直逼15小時 宣稱打破澤倫斯基14小時紀錄

馬爾地夫總統穆伊祖3日在首都馬列（Male）召開馬拉松記者會，其辦公室表示，這場記者會歷時近15小時，並宣稱打破了先前由烏克蘭總統澤倫斯基保持的紀錄。（法新社）

2025/05/04 14:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬爾地夫總統辦公室4日表示，總統穆穆伊祖（Mohamed Muizzu）日前召開了一場持續近15小時的記者會，並宣稱此舉打破了先前由烏克蘭總統澤倫斯基保持的世界紀錄。

《法新社》報導，現年46歲的穆伊祖於週六上午10時開始這場馬拉松式的記者會，期間僅因祈禱短暫休息，總計歷時14小時又54分鐘。其辦公室聲明指出：「會議持續至午夜過後，創下了總統記者會的新世界紀錄，穆伊祖總統持續不斷地回答記者提問。」

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烏克蘭國家紀錄署曾在2019年10月認證，澤倫斯基當時長達14小時的記者會，打破了白俄羅斯強人總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）早前創下的逾7小時紀錄。

這個印度洋群島國家的政府表示，穆伊祖選擇在週六舉行這場超長記者會，也是為了配合當天的「世界新聞自由日」。聲明補充道，穆伊祖強調媒體在社會中扮演的關鍵角色，並重視報導應具備真實、平衡與公正的重要性。在這場漫長的記者會中，穆伊祖也透過現場記者，回覆了由一般民眾提交的問題。

聲明還提到，於2023年上任的穆伊祖，也藉此機會慶祝該國在無國界記者組織（RSF）發布的2025年世界新聞自由指數（World Press Freedom Index）中，排名從180國裡提升了兩位，來到第104名。據稱，他在週六回答了各式各樣的問題。現場約有20多名記者參與，並獲得餐點供應。

事實上，穆伊祖的前任總統也曾創下另一項世界紀錄。前總統納希德（Mohamed Nasheed）為凸顯海平面上升對這個低窪島國構成的生存威脅，曾在2009年舉行了全球首次的「水下內閣會議」，當時他偕同穿著水肺潛水裝備的內閣成員，在印度洋海底召開了一場全國轉播的會議。馬爾地夫位處對抗全球暖化的前線，海平面上升可能淹沒這個由1192個散布於赤道的小型珊瑚島組成的國家。

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