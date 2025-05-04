前男友機場遭逮認罪！20歲日女9次報警慘死成白骨 家屬包圍警局抗議

日本27歲男子白井秀征（左）涉嫌殺害20歲前女友岡崎彩咲陽（右）。（本報合成，擷取自X）

2025/05/04 15:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市20歲女子岡﨑彩咲陽在過去一年間多次向警方投訴遭27歲前男友跟騷恐嚇，卻未獲應有保護。她自2024年12月失聯後，警方終於在今年4月30日搜查前男友住處，當場在包包中發現一具白骨化人類遺體。由於警方此前未積極處理報案，引發死者家屬與親友強烈不滿，約50人於昨（3）日晚間聚集川崎臨港警署抗議，現場甚至一度爆發推擠。

綜合日媒報導，死者岡﨑彩咲陽於2024年6月首次向警方求助，稱遭當時交往的白井秀征糾纏。雖曾短暫分手並指控對方持刀威脅，但後來她撤回報案，警方遂未深入調查。直到2024年12月9日至20日之間，岡﨑再度向警方報警多達9次，稱前男友徘徊在其住處附近，擔心自身安危，卻仍未引起重視，並於20日失聯。

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岡﨑的父親表示，這9次報案都是家屬自行透過通聯紀錄後揭露，警方僅對其中一通聲稱是「自行車失竊」報案，其餘拒絕說明。他質疑女兒在清晨4點或清早7點報警的時間點，與單純遺失物品的情況並不相符，且其女失蹤前已對同住的祖母哭訴「怕會被殺掉」，家屬憤怒質疑警方明知危險卻消極應對。

直到今年4月30日，警方才首度搜索白井住處，竟在其背包中發現一具疑為岡﨑遺體的人骨。白井已於昨（3）日從美國返日並在羽田機場遭警方逮捕。他也坦承犯案，在殺害岡﨑後將屍體藏於家中，隨即潛逃海外。警方已依涉嫌遺棄屍體罪將其拘提，目前仍在進行DNA鑑定釐清死者身分。

對於警方長期消極處理案件，岡﨑的親友與支持者約50人於昨日晚間聚集川崎臨港警署，抗議警方失職。岡﨑父親等20餘人進入警局櫃台與警方對峙，氣氛緊張，警方並出動防暴部隊控場，現場一度推擠衝突不斷，僵持超過2小時。

對此，警方強調雖曾接獲岡﨑9次來電，但因受害者本人未正式要求協助，警方認為她並未希望介入處理，因而未依相關法律採取進一步措施。

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