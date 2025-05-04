前男友機場遭逮認罪！20歲日女9次報警慘死成白骨 家屬包圍警局抗議
日本27歲男子白井秀征（左）涉嫌殺害20歲前女友岡崎彩咲陽（右）。（本報合成，擷取自X）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市20歲女子岡﨑彩咲陽在過去一年間多次向警方投訴遭27歲前男友跟騷恐嚇，卻未獲應有保護。她自2024年12月失聯後，警方終於在今年4月30日搜查前男友住處，當場在包包中發現一具白骨化人類遺體。由於警方此前未積極處理報案，引發死者家屬與親友強烈不滿，約50人於昨（3）日晚間聚集川崎臨港警署抗議，現場甚至一度爆發推擠。
綜合日媒報導，死者岡﨑彩咲陽於2024年6月首次向警方求助，稱遭當時交往的白井秀征糾纏。雖曾短暫分手並指控對方持刀威脅，但後來她撤回報案，警方遂未深入調查。直到2024年12月9日至20日之間，岡﨑再度向警方報警多達9次，稱前男友徘徊在其住處附近，擔心自身安危，卻仍未引起重視，並於20日失聯。
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岡﨑的父親表示，這9次報案都是家屬自行透過通聯紀錄後揭露，警方僅對其中一通聲稱是「自行車失竊」報案，其餘拒絕說明。他質疑女兒在清晨4點或清早7點報警的時間點，與單純遺失物品的情況並不相符，且其女失蹤前已對同住的祖母哭訴「怕會被殺掉」，家屬憤怒質疑警方明知危險卻消極應對。
直到今年4月30日，警方才首度搜索白井住處，竟在其背包中發現一具疑為岡﨑遺體的人骨。白井已於昨（3）日從美國返日並在羽田機場遭警方逮捕。他也坦承犯案，在殺害岡﨑後將屍體藏於家中，隨即潛逃海外。警方已依涉嫌遺棄屍體罪將其拘提，目前仍在進行DNA鑑定釐清死者身分。
對於警方長期消極處理案件，岡﨑的親友與支持者約50人於昨日晚間聚集川崎臨港警署，抗議警方失職。岡﨑父親等20餘人進入警局櫃台與警方對峙，氣氛緊張，警方並出動防暴部隊控場，現場一度推擠衝突不斷，僵持超過2小時。
對此，警方強調雖曾接獲岡﨑9次來電，但因受害者本人未正式要求協助，警方認為她並未希望介入處理，因而未依相關法律採取進一步措施。
白井秀征による川崎市ストーカー殺人事件で被害に遭い遺体で発見された岡﨑彩咲陽さんの件で、ストーカーの相談を軽視した神奈川県警の川崎臨港警察署に市民やアンチがライブ配信しながら殺到????— 激バズ3rd （@gekibnews） May 3, 2025
「市民守ってねぇじゃねぇかよ❗️クソ人間❗️」
警察は可哀想❓自業自得❓
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