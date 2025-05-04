不用戴VR！ 徒手就能操控3D模型 全像技術大躍進

這張照片展示了一項新技術，使用者可以直接抓取並旋轉汽車的3D全像投影。（圖擷取自UPNA專頁）

2025/05/04 13:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕全像顯示技術迎來突破，科學網站《IFLScience》報導，西班牙納瓦拉公立大學（UPNA）開發出彈性擴散片，讓使用者能直接用手觸控操作3D全像圖，實現更直觀的人機互動。

科幻作品中的互動全像圖向來令人嚮往。現有技術之一利用高速振盪的剛性擴散片，透過每秒近3000次影像更新產生3D影像，但其材質特性不適合直接觸碰，限制了互動可能。

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為此，研究團隊著眼於如同觸控螢幕般的自然互動體驗。主要研究員亞瑟·馬佐（Asier Marzo）指出，目標是將人類習慣的直觀手勢操作應用於3D圖形。團隊因此開發出創新的「彈性擴散片」，成功克服了彈性材質易變形、需同時維持影像穩定的技術挑戰，讓直接觸碰與互動成為可能。

新裝置允許使用者將手伸入彈性擴散片構成的顯示區域內，直接與虛擬物件互動。例如，能用手指實際「捏」住一個虛擬方塊來移動旋轉，或用兩指模擬在全像圖表面「行走」的動作，操作感受極為直觀。

這項技術在教育領域潛力巨大，可視覺化展示複雜零件（如引擎）並讓學習者動手組裝。它也允許多人不需配戴VR頭盔即可進行協同互動，非常適合應用於博物館等公共展示場合，讓訪客能輕易地與虛擬展品互動。

研究團隊表示，儘管這還無法達到如《星際爭霸戰》（Star Trek）中完全沉浸式的「全像甲板」（Holodeck）體驗，使用者仍需注視著顯示器本身，但已為未來發展可徒手伸入操作的大型互動顯示系統奠定了重要基礎。

此研究成果已於人機互動領域的頂尖國際會議「人因工程學會」（CHI Conference on Human Factors in Computing Systems）上正式發表。

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