丟臉！中國大使館呼籲在日本注意交通安全 反被日媒嗆翻

中國駐日本大使館呼籲在日同胞注意交通安全，反被日本媒體狠狠嗆翻。中國駐日大使館示意圖。（美聯社）

2025/05/04 13:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐日本大使館於4月底發文，呼籲在日同胞注意交通安全，並以近來所發生的東京中國人騎摩托車被撞死事件為例，不過旋即被日本媒體狠狠嗆翻。

據《產經新聞》報導，中國駐日本大使館所提到的個案，是4月18日發生在東京大田區的事件，當天有1名42歲中國籍上班族騎摩托車被車撞擊後喪命，肇事者逃逸數天後才落網。

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另外，中國大使館還提及4月26日栃木縣那須鹽原市東北自動車道的事故，當時有車輛逆行造成3死10傷，因此大使館呼籲在日中國人提高警覺、注意交通安全。

然而，《產經新聞》指出，埼玉縣川口市去年9月發生死亡車禍，有1名男子開車時遭逆向、酒駕且時速飆到125公里的車輛撞擊身亡，肇事駕駛則是19歲中國籍少年。

這名中國少年原本依照過失致死罪嫌（最高可判7年）送辦，後來改成更嚴重的危險駕駛致死罪嫌（最高可判20年）。因此，《產經新聞》痛批中國大使館為何不以同胞在日本超速、逆向、酒駕撞死人的重大案件為例。

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