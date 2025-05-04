羅馬士兵3公分「幸運小屌」出土！ 英國哈德良長城發現迷你護身符

英國哈德良長城附近的溫多蘭達（Vindolanda）堡壘遺址出土的迷你陰莖造型墜飾，材質為煤精石。（圖擷取自The Vindolanda Trust專頁）

2025/05/04 13:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國哈德良長城（Hadrian's Wall）附近1處古羅馬堡壘遺址近來出土1枚特別的文物：1個僅約3公分長、以煤精石（jet gemstone）製成的迷你陰莖造型墜飾。考古學家推測，這可能是西元4世紀初1位羅馬士兵隨身佩戴、用以祈求好運的護身符。

《紐約郵報》報導，負責挖掘工作的溫多蘭達慈善信託基金會（Vindolanda Charitable Trust）主任安柏利博士（Dr. Andrew Birley）指出，這枚墜飾表面相當光滑，除了材質本身特性外，顯然也因長期被主人觸摸祈福而磨損。他補充，這枚墜飾可能是在西元4世紀初，建造其被發現的營房牆壁時不慎遺失的。

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在古羅馬時期，以煤精石製作護身符、墜飾或其他珠寶相當普遍，而陽具符號更是深受羅馬士兵喜愛。許多百夫長或禁衛軍士兵會佩戴一種稱為「拳頭與陽具」（fist-and-phallus）的飾品，相信能在戰鬥中帶來好運。事實上，陽具符號在溫多蘭達（Vindolanda）堡壘遺址中並非首次發現，該堡壘的歷史甚至早於西元122年開始興建的哈德良長城。

去年，考古學家就在哈德良長城沿線發現了由羅馬士兵於西元207年雕刻的陽具塗鴉，總計找到59處。這些發現共同印證了陽具符號在當時羅馬文化與軍隊中的流行程度及其象徵意義。儘管尺寸迷你，這枚新發現的墜飾很可能對其主人而言，是個飽含祈願、經常貼身撫觸的重要幸運物。

這枚陽具造型墜飾的長度僅約3公分。（圖擷取自The Vindolanda Trust專頁）

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