馬斯克如願以償！ SpaceX德州發射場升格「星際基地市」

高2.7公尺的馬斯克半身像矗立於德州博卡奇卡大道旁，此地鄰近新成立的SpaceX「星際基地」市。（美聯社）

2025/05/04 13:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）位於美國德州南部的火箭發射基地，經當地居民投票壓倒性批准，已正式成為名為「星際基地」（Starbase）的新城市。此舉實現馬斯克構想，但也引發控制權擴大及影響公共資源使用的擔憂。

《美聯社》報導，卡麥隆郡（Cameron County）選舉結果顯示，3日投票中，當地居民以212票贊成、6票反對的壓倒性比例，批准「星際基地」成為正式城市。該區多數合格選民據信為SpaceX員工。馬斯克隨即在社群平台X發文慶祝「一個真正的城市」誕生。

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「星際基地」是SpaceX火箭計畫的核心設施與發射場，與美國國防部及NASA簽約執行重返月球乃至登陸火星任務。馬斯克自2021年起即構思此計畫，投票通過符合預期。

儘管SpaceX帶來的就業投資獲地方官員支持，但建立「公司市鎮」引發批評，憂心馬斯克控制權擴大。未來新市府恐有權為火箭發射關閉鄰近的博卡奇卡海灘與州立公園。德州議會正審議相關法案，擬將此管理權從郡政府轉移給新市。

同時，SpaceX正向聯邦申請將此地年度發射次數從5次增至25次。這座佔地約3.9平方公里、緊鄰墨西哥的新城市，設施相對基礎。SpaceX未詳述成立市鎮的具體原因，僅稱需「發展社區能力」，並已在管理道路、水電及員工照護。

SpaceX向議員表示，獲關閉海灘權力可簡化發射作業流程，因發射、測試等活動常需封閉當地公路及博卡奇卡州立公園（Boca Chica State Park）與海灘（Boca Chica Beach）。但卡麥隆郡郡長艾迪·特雷維諾（Eddie Trevino, Jr.）認為與郡府合作良好無需改變。批評者亦主張，公共海灘管理權應續留代表更廣泛民意的郡政府。

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