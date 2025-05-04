灰熊有望重返加州 學者：解決黑熊過多擾民問題

讓灰熊重返加州並非只是夢想，有研究指出，加州的灰熊並非完全不可能復育。（美聯社資料照）

2025/05/04 12:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州在淘金潮來臨前曾有相當多的灰熊，數量一度有達到1萬多隻，但在1920年代中期灰熊卻逐漸消失，最後一次在野外發現的紀錄是在1924年的紅杉國家公園（Sequoia National Park）。然而，讓灰熊重返加州並非只是夢想，有研究指出，加州的灰熊並非完全不可能復育，若是成功，將可以抑制加州黑熊的數量。

據《衛報》報導，加州大學聖塔芭芭拉分校（UC Santa Barbara）環境歷史學家彼得阿拉戈納（Peter Alagona）表示，自己研究灰熊十多年，觀察歷年地圖以及生態數據後，發現灰熊回歸加州是有可能的，儘管百年來人們已經重複論述這個想法許久，但他還是堅信灰熊有極大機會在加州進行復育。

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贊同復育灰熊的民眾表示，此舉動有益於控制食草動物的數量，能幫助生態多樣性的發展。學者則指出，若是灰熊的數量增加，將可抑制在加州6萬隻黑熊的成長。與灰熊盡可能遠離人類不同，黑熊很習慣人類，有很大機會進入城鎮覓食，在2024年6月更是有名71歲婦女在家中被黑熊活活咬死的案例。

阿拉戈納提到，政府開始將來自蒙大拿州、愛達荷州或懷俄明州中極少數野生雌性熊重新引入加州最偏遠的棲息地，例如南部內華達山脈，因此，除非住在偏遠的地區，否則加州人不太可能看到這些灰熊。他最後補充，不管是使用何種方式，這項復育工作必定是需要數十年的時間才能完成。

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