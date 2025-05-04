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    川普支持者國會暴動遭警擊斃 家屬獲賠9.2億元

    川普支持者巴比特在2021年國會暴動時遭警察擊斃，美國司法部和遺屬達成3000萬美元和解。圖為巴比特母親展示女兒畫像。（美聯社）

    川普支持者巴比特在2021年國會暴動時遭警察擊斃，美國司法部和遺屬達成3000萬美元和解。圖為巴比特母親展示女兒畫像。（美聯社）

    2025/05/04 12:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍退伍的川普支持者巴比特（Ashli Babbitt）．於2021年1月6日國會山莊騷亂時遭警察擊斃，美國司法部2日和遺屬達成和解，將支付3000萬美元（約新台幣9.2億元）賠償。

    《紐約郵報》報導，在國會暴動時，數百名川普支持者試圖闖入大樓，35歲的巴比特當時想從打破的窗戶爬進去，國會警察伯德（Michael Byrd）在巴比特手無寸鐵的情況下開槍制止，子彈打中了她的肩膀。

    巴比特雖然被送往醫院搶救，仍然因為傷勢過重宣告不治。美國國會警察內部調查認為，伯德開槍是為了自衛並保護議員，因此伯德沒有受到任何指控。

    不過，川普重返白宮後於3月宣布重新調查巴比特案，並承諾會向國會山莊騷亂入獄的支持者提供賠償。美國司法部和巴比特家屬委任律師，2日通知華府法官雙方已原則上達成3000萬美元和解協議。

    據了解，巴比特曾在美國空軍服役14年，並且派駐到阿富汗、伊拉克、科威特、卡達等地，她的社群平台貼文顯示她是川普的死忠支持者。

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