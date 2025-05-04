英國驚傳男子被刺殺身亡 目前逮捕2名嫌疑人

英國2日驚傳一名男子在公寓遭到刺殺身亡。（法新社，示意圖）

2025/05/04 11:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國2日驚傳發生一起刺殺案，一名男子在公寓遭到刺殺身亡，儘管警方與醫護人員已於第一時間到場進行搶救，但結果仍回天乏術。警方表示，案件目前處於初期偵辦階段，現已逮捕兩名嫌疑人，後續將會繼續進行調查，

據《Liverpool Echo》報導，英國傳出有男子在公寓被刺殺的消息，據目擊民眾表示，2日晚間於默西賽德郡（Merseyside）聽到了幾聲呼喊聲，隨後來了幾輛警察與救護車，這才發現有人受傷。儘管已進行心肺復甦的救援，但這名30多歲的男子還是被宣判死亡。

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有人指出，整個流程直到凌晨3時才結束，當時許多街訪鄰居都穿睡衣出來查看狀況，發現事發公寓周圍搭起一頂白色帳篷，以及設有包圍大部分公寓的屏障遮蔽民眾的視線。此外，還看到1樓窗戶的窗台上面有一片血跡。

目前警方已逮捕2名嫌疑人，分別是1名來自比靈格（Billinge）的39歲女子和1名來自利物浦（Liverpool）的40歲男子，並以警戒線封鎖了一段道路和公寓以便調查，警方提到，案件目前屬於初期偵辦階段，後續將會繼續調查，若民眾有相關資訊歡迎聯繫警方。

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