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    人類傷口癒合比猿猴慢3倍？ 研究：恐是褪毛演化的代價

    科學家比較人類與包括黑猩猩（圖）在內的靈長類動物傷口癒合速率，發現人類明顯較慢。（法新社資料照）

    科學家比較人類與包括黑猩猩（圖）在內的靈長類動物傷口癒合速率，發現人類明顯較慢。（法新社資料照）

    2025/05/04 10:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕相較於其他靈長類動物，人類傷口癒合速度明顯較慢，約只有3分之1。日本琉球大學研究人員在觀察肯亞狒狒打鬥後，注意到其驚人的傷口恢復力，啟發了後續研究。她與同事的新研究推測，人類這種較慢的復原力，或許是祖先為發展汗腺而褪去體毛的獨特演化結果。

    科學網站《IFLScience》報導，研究團隊比較了人類（近期切除皮膚腫瘤的患者）、4種靈長類動物（如黑猩猩、狒狒）以及鼠類的傷口癒合速率，包含手術創傷與圈養黑猩猩的自然傷口。結果顯示，人類傷口每日癒合約0.25毫米，顯著慢於其他動物平均的0.61毫米。受傷對所有生物都是生存挑戰，快速癒合能降低感染風險、維持覓食與逃脫能力，至關重要。非人靈長類與鼠類的癒合速率則無顯著差異，這暗示人類是在演化過程中發展出較慢的癒合機制。

    這項發表於《英國皇家學會報告B》的研究指出，此發現顯示「在人類身上觀察到的緩慢傷口癒合，並非靈長目的普遍特徵，並突顯了人類可能存在演化適應的可能性。」

    研究團隊提出2種可能解釋。其一，人類褪去濃密體毛後，可能演化出更厚的皮膚層以增加保護，但這也使得傷口需要更長時間癒合。其二，人類高度發展的社會支持可能扮演了關鍵角色。研究團隊推測，社群內對年老、受傷或殘疾個體的照顧（例如協助處理食物、提供保護），以及可能使用的藥用植物，或許共同緩解了傷口癒合緩慢所帶來的不利影響。

    考古證據似乎也間接支持了社會性因素的重要性。例如，曾發現180萬年前失去牙齒、卻依然存活的直立人（Homo erectus）老年男性頭骨；以及早年受重傷（失臂、顱骨損傷）但仍存活至中年的尼安德塔人（Neanderthal）遺骸，這些都暗示了當時可能已存在某種形式的社群互助。

    儘管此研究為理解人類獨特的生理與演化開啟了新視角，但研究團隊也強調，要全面釐清人類傷口癒合緩慢的深層原因，未來仍需整合遺傳學、細胞學、形態學、古人類骨骼及現存靈長類數據等多方面證據，進行更深入的綜合研究。

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