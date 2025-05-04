投靠盟國遭擊沉！二戰義旗艦「羅馬號」最後倖存者離世 享嵩壽103歲

「羅馬號」遭德軍炸彈命中瞬間（左），戰艦上最後一位倖存者Gustavo Bellazzini（右）辭世，享嵩壽103歲。（合成圖）

2025/05/04 11:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1943年9月義大利投降後，二戰義大利海軍旗艦、「羅馬號」戰艦率領殘存艦隊離開義大利投靠同盟國，在德國空軍追殺下，「羅馬號」在地中海遭擊沉，1393人陣亡，僅622人倖存，「羅馬號」最後1位倖存者Gustavo Bellazzini在當地時間5月1日辭世，享嵩壽103歲。

綜合外媒報導，義國國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在X平台上宣布，「羅馬號」最後1位倖存者Gustavo Bellazzini已經與他的戰友們團聚了；Gustavo Bellazzini是1943年9月9日遭德軍炸沉的「羅馬號」戰艦622名生還者中的最後1人，享嵩壽103歲。

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「羅馬號」1938年9月開工，在1942年6月完工並正式服役，12月成為義大利海軍旗艦，但由於義大利油料短缺，「羅馬號」從未進行過正式作戰任務；1943年上半年期間，「羅馬號」多次遭到盟軍空襲受到輕傷。

1943年9月8日義大利投降，隔日「羅馬號」率領艦隊出航，前往地中海的馬爾他島投靠盟軍，德國派出空軍追擊，德軍2枚「弗里茨 X」（Fritz X）無線電遙控炸彈命中，引爆「羅馬號」彈藥庫，戰艦與1393人一同沉沒海底。

2023年9月9日，在羅馬號沉沒80週年之際，Gustavo Bellazzini曾親赴薩丁尼亞島外海，出席在航空母艦「加富爾」號上舉行的紀念儀式，擔任鍋爐兵的他曾表示：「我會忘記早餐吃了什麼，但永遠不會忘記我的戰艦。」

Ieri sera, Gustavo Bellazzini, l’ultimo superstite della Corazzata Roma, ha raggiunto i suoi compagni.

A Dio, Gustavo. pic.twitter.com/Y5SNTcZlab — Guido Crosetto （@GuidoCrosetto） May 1, 2025

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