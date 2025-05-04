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    奇蹟！客機墜落鱷魚出沒沼澤地 玻利維亞5人求生2天後獲救

    玻利維亞小型飛機墜落在鱷魚出沒的沼澤地，2天後全數獲救。（圖擷自玻利維亞國防部臉書）

    玻利維亞小型飛機墜落在鱷魚出沒的沼澤地，2天後全數獲救。（圖擷自玻利維亞國防部臉書）

    2025/05/04 09:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕真的是奇蹟！南美洲國家玻利維亞1架小型飛機，4月30日墜落在亞馬遜雨林一處鱷魚出沒的沼澤地，當局接獲通報展開搜救後，於5月2日發現機上5人全都生還，旋即以直升機空運送醫。

    《CNN》報導，玻利維亞外交部表示，這架飛機當天從北部城鎮包雷斯（Baures）起飛，準備前往千里達（Trinidad），機上有27歲的飛行員維拉德（Pablo Andrés Velarde）、3名女子和1名小孩。

    在起飛1個小時左右，維拉德隨即通報飛機出現問題，緊接著就和塔台失去了聯繫。維拉德2日獲救後回憶，他當時順利將飛機緊急降落在沼澤地，但附近就是鱷魚巢穴，所幸洩漏出來的燃油讓鱷魚不敢貿然靠近。

    玻利維亞國防部和民間救援單位，在飛機失聯後迅速展開搜救行動，不過最初因天氣惡劣受到影響，曾有多架救援飛機從5人頭上飛過，卻沒有發現他們。

    在這段過程中，維拉德從沉在水中的飛機裡找出巧克力、木薯粉等食物，避免大家挨餓導致狀況惡化，到了2日終於被當地漁民尋獲，玻利維亞空軍隨即以直升機將5人載去醫院，確認他們都沒有大礙。

    玻利維亞空軍派出直升機載送5人就醫。（圖擷自玻利維亞國防部臉書）

    玻利維亞空軍派出直升機載送5人就醫。（圖擷自玻利維亞國防部臉書）

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