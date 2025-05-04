南非女子綁架販賣6歲女兒給巫醫 恐面臨終身監禁

凱莉史密斯等三人恐面臨終身監禁。（美聯社資料照）

2025/05/04 10:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非一名6歲女童在2024年2月失蹤，經過檢方調查後，竟然是親生母親疑似綁架並販賣給巫醫，消息一出，震驚整個南非社會。而2日法院的審判結果出爐，法官以綁架、販賣人口等罪刑認定母親等3名被告的罪名成立，最終恐面臨終身監禁。

據《BBC》報導，6歲女童喬什林（Joshlin）於2024年2月在開普敦的住家附近失蹤，隨後喬什林的母親凱莉史密斯（Kelly Smith）及其男友雅克恩阿波利斯（Jacquen Appollis）還有一名友人被逮捕，經過調查後，檢方以綁架、販賣人口等罪名將3名被告進行起訴。

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據鄰居洛倫蒂亞倫巴德（Lourentia Lombaard）透露，史密斯曾告訴他，已經將喬什林賣給一名使用傳統治療方式的巫醫，因為巫醫需要她的眼睛與皮膚。喬什林的老師也作證指出，史密斯在搜查過程中告知，喬什林在一艘船上的貨櫃，而那艘船正在前往西非的途中。史密斯辯護律師則是針對指控表示懷疑，點出倫巴德的說法有些矛盾之處，而這點也被檢方承認。

後續3人均選擇不傳喚證人為自己辯護，並在審判期間拒絕出庭作證。2日法院審判結果出爐，法官認定3人罪刑均成立，可能會被判處終身監禁，據傳當時法庭內掌聲雷動，有人甚至開始哭泣。目前還是尚未找到喬什林，警方聲明會繼續搜尋，這也讓當地居民人心惶惶，深怕自己家的孩子成為下一個受害者。

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