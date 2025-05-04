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    黃循財：人民強力委託 新加坡在動盪世界處更有利位置

    2025/05/04 04:39

    〔中央社〕新加坡大選結果今天凌晨出爐，人民行動黨蟬聯執政。首次以秘書長身分帶領執政黨出征大選的黃循財表示，新加坡人給予人民行動黨明確、強力的委託，這將使國家在動盪的世界中處於更有利的位置。

    人民行動黨秘書長黃循財凌晨3時左右召開記者會表示，許多人密切關注本屆大選，國際社會也注意到這個結果，「這是對政府信任、穩定和信心的明確訊號」。

    這次大選結果，人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政；該黨得票率為65.57%，高於2020年大選的61.24%。在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，工人黨拿下10個席次。

    聯合早報報導，黃循財指出，新加坡人給予人民行動黨明確、強而有力的委託，這將使星國在動盪的世界中處於更有利的位置。

    大選登場前，人民行動黨能否守住政治版圖，反對黨能否突破傳統票倉，是各界觀察焦點。

    黃循財先前多次向選民表示，為應對美國祭出關稅措施，他需要選民強力授權，以帶領仰賴貿易的星國度過經濟不確定性。

    他日前在社群媒體發布影片，身著襯衫、以沉穩口吻談論美方關稅舉措對星國的影響，吸引不少網民討論。

    黃循財在領導星國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作小組後人氣上升，去年自李顯龍手中接棒成為新任領導人。

    黃循財表示，大選已經塵埃落定，他接下來的首要工作是組織內閣、建立一支最強的團隊，並將在適當時機公布名單。（編輯：施施）1140504

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