川普AI照惹議 教宗選舉前貼圖挨轟「公然侮辱天主教」

川普發布的AI合成「教宗照」。（路透）

2025/05/04 06:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普2日晚間，在其社群平台「Truth Social』上發布了一張將自己描繪成天主教教宗（Pope）的人工智慧（AI）生成照片。此舉不僅發生在天主教會即將於本週召開樞機選舉會議，選出新任教宗前夕，距離他本人上月出席剛逝世的教宗方濟各（Pope Francis）葬禮更不到一週，隨即引發強烈批評。

《路透》報導，川普本人並非天主教徒，也非經常上教堂。他發布的這張圖片顯示，一位面無表情、貌似川普的人物身著華麗的白色教宗祭衣與頭飾，坐在一張華麗的椅子上，並舉起右手指。白宮官方X帳號隨後也轉發了這張照片。

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這則帶有戲謔意味的貼文，立即在X平台上引發撻伐聲浪，其中包含一個自稱「為民主奮鬥的保守派共和黨人」的反川普團體。該團體轉發圖片並痛批，此舉是對天主教徒的「公然侮辱，也是對其信仰的嘲弄」。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）在向記者說明即將於5月7日開始的新教宗選舉程序時，拒絕對這張AI合成照片發表評論。

值得注意的是，這並非川普首次使用AI合成圖像。今年二月中旬，川普和白宮官方社群帳號都曾發布另一張他頭戴皇冠的AI合成照，並配文稱「塞車費已死。曼哈頓和整個紐約都得救了。國王萬歲！」

對於這張最新的「教宗照」，並非所有人都持批評態度。週六上午，在佛州西棕櫚灘川普高爾夫俱樂部外等候總統車隊的支持者中，60歲的黛比．馬奇亞（Debbie Macchia）便為川普辯護。「他顯然是在開玩笑，很明顯是開玩笑，」馬奇亞說，但她也補充：「不過我也不希望看到他們對教宗或任何事做出褻瀆神聖的行為。」數天前，川普才剛開玩笑說自己「想當教宗」。

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