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    教宗選舉前 香港周守仁樞機談中梵協議：對抗非好事

    天主教香港教區主教周守仁樞機。（擷取自天主教香港教區網站）

    天主教香港教區主教周守仁樞機。（擷取自天主教香港教區網站）

    2025/05/04 00:23

    〔中央社〕下屆教宗選舉7日登場，有權投票選教宗的天主教香港教區主教周守仁樞機近日受訪時表示，有天主教徒不喜歡中梵主教任命臨時協議，但協議最少令雙方有正式需要定期討論進度，並說「互相對抗並非好事」。

    羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日辭世，天主教香港教區主教周守仁樞機此前抵達梵蒂岡出席葬禮。

    周守仁4月28日接受教宗方濟各所屬耶穌會旗下雜誌「美國」（America Magazine）訪問，5月2日刊登。

    報導表示，談到教宗方濟各任內達成的中梵主教任命臨時協議，周守仁表示，最少現在有協議，讓雙方有正式需要定期討論進度，令雙方可以討論。

    報導引述周守仁承認有天主教徒不喜歡協議，但周說，這些教徒希望教會及中國增進了解及有更好的關係。

    周守仁說，「互相對抗並非好事，在香港也是。我們都知道教宗方濟各是建立橋樑的人，並希望這種做法繼續。」

    對於有聲音認為教宗方濟各任內導致教會兩極化，主張現在教會需要團結。周守仁表示，不同意現在教會兩極化更嚴重，在以往其他教宗任內教會也存在過兩極化。無論誰是教宗，教會都應團結。

    對於有些人批評教宗方濟各批准「懇求的信賴」（Fiducia supplicans）聲明，表示同性伴侶能得到祝福。周守仁表示，很多人沒有真正讀過該份文件就批評，「我們並沒有祝福該段結合，我們是祝福該兩個人」。

    香港天主教教區有3名仍然在世的樞機，包括榮休主教陳日君及湯漢，及現任主教周守仁。因只有未滿80歲的樞機主教有權投票選教宗，只有65歲的周守仁有投票權。

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