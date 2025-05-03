澳洲執政黨工黨勝選！分析家：全拜川普反覆無常

澳洲大選3日投票當天，在墨爾本拍攝到1面把達頓惡搞成川普的競選看板。（歐新社）

2025/05/03 22:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕分析家指出，澳洲左傾總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨之所以能3日的大選中取得壓倒性勝利繼續執政，可能得要感謝祭出關稅政策與打亂全球經貿的美國總統川普。

與3天前深受川普言行影響的加拿大大選不同的是，艾班尼斯的支持者其實並不太在乎川普；儘管如此，有專家認為，川普看似還對澳洲工黨於競選末期的民調翻盤與最終勝出，具有重大影響力。

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在野想大砍公務員 遭遇反彈

工黨原本落後在野陣營領袖達頓（Peter Dutton）領導的保守聯盟，未料民調表現竟後來居上，並持續到投票日。

雪梨大學（University of Sydney）政治系講師馬赫（Henry Maher）說，達頓的一些政策，如為了提高政府效率而大砍公務員，被視為是「川普式」政策，讓選民倒盡胃口；選民當然也關心民生物價、國防、健康與其他議題，但若要探究為何保守聯盟在過去短短數月就流失大量支持者，川普怕是一大要素。

川普政策難料 澳洲選民害怕改變

馬赫說，川普對長期盟友澳洲的商品加增10%的關稅，再加上川普的全球貿易政策導致金融市場混亂，可能讓澳洲選民感到不安；在這種時局不穩定的背景下，選民會更傾向讓象徵穩定的現任者繼續執政。

曾任前工黨總理吉拉德（Julia Gillard）顧問、現為雪梨大學政策實驗室主任的布瑞南（Kate Harrison Brennan）直言，川普「絕對」對澳洲大選造成影響，澳洲人目睹川普上台後造成的全球混亂，再加上達頓的保守聯盟試圖推出與川普政府頗為類似的政策，這反倒讓艾班尼斯受益。

但也有專家認為，川普並非決定澳洲大選結果的主因。澳洲格里菲斯大學（Griffith University）政治學者威廉斯（Paul Williams）就說，就算現在坐鎮白宮的是美國前總統拜登，艾班尼斯照樣能連任。

澳洲工黨保住執政權的轉捩點，威廉斯說，是澳洲央行2月決定在睽違4年多後調降關鍵利率；心意未決的游離選民不挺達頓，不是因達頓「類川普」，純粹就只是不喜歡達頓。

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