李顯龍卸任後新加坡首場大選登場 總理黃循財得票率成焦點

新加坡三日進行國會大選，總理黃循財與妻子呂子蕊前往投票。（歐新社）

2025/05/03 22:04

〔編譯林家宇／綜合報導〕新加坡全國選舉3日投票，由約275萬選民選出第15屆國會。一如往昔，各界關注的並非執政黨「人民行動黨」（PAP）是否勝出，而是「贏多少」，也等同是對去年5月接任第4任總理黃循財的領導力「公投」。

本屆大選是總理李顯龍去年5月卸任後首場全國大選，2020年由他最後一次領導人民行動黨的選舉，得票率僅61%得票率，接近史上最低；取得的國會議席比率為黨史最低的89%。

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外媒分析，人民行動黨面臨的難題包括生活開銷上升，尤其造成年輕族群不滿，以及收入差異擴大，逐漸難以負荷的住房和箝制言論自由等，在在削弱執政黨的掌控力。另外，高度仰賴全球貿易體系的新加坡，還得設法應對美國總統川普造成的國際經貿情勢劇變。

黃循財日前在造勢場合中警告，引導國家挺過川普的全面性關稅動盪之際，減少執政黨席次將削弱政府效能，「對我們來說，將更難促進新加坡的利益」。「南華早報」表示，人民行動黨的大勝將鞏固黃循財的領導地位，也會決定新加坡一黨獨大的情勢，是否能再延續十年。

政治風險諮詢公司「BowerGroupAsia」管理主任妮蒂亞．饒（Nydia Ngiow，音譯）向「彭博」分析，此次大選是對黃循財及其率領的第4代領導團隊所做的公投，人民行動黨的得票率可能首次低於60%，關鍵在於該黨是否能在支持度下跌的同時，保有超級多數地位。

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