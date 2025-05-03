可對抗13種蛇毒！美國男子讓毒蛇咬200次 血液抗體開發出廣效血清

美國男子弗瑞德被毒蛇咬200多次，血液中已有抗體。（美聯社）

2025/05/03 21:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕一般人看到毒蛇都避之唯恐不及，但是美國男子弗瑞德（Tim Friede）18年來被毒蛇咬過數百次，而且很多時候是故意讓蛇咬。現在科學家利用他的血液中產生的抗體，找出一種配方，可針對13種眼鏡蛇科毒蛇毒性，產生完全保護作用。

《美聯社》、《英國廣播公司新聞網（BBC News）》3日報導，自學研究蛇類的弗瑞德（Tim Friede），長期以來就對爬蟲類和其他有毒生物著迷，在威斯康辛州家中飼養數十條蛇。為了保護自己免於被蛇咬的傷害，以及出於他所謂「單純好奇心」，他開始注射蛇毒，先從小劑量，然後逐漸提高劑量以建立耐受性。迄今他已被毒蛇咬過200多次，注射蛇毒700多次，包括曼巴蛇、眼鏡蛇、太攀蛇和金環蛇等，幾種世界上最致命毒蛇。

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根據世界衛生組織（WHO）統計，每年約有11萬人死於被蛇咬傷。製造抗蛇毒血清，通常是把毒液注射到馬等大型哺乳動物體內，收集牠們產生的抗體，此過程既困難又昂貴，而且這些血清通常只對特定種類的蛇有效，又因為非人類來源，有時會產生不良反應。

哥倫比亞大學生物化學教授彼得．鄺（Peter Kwong，譯音）得知佛瑞德的事蹟，大感驚訝，「我們遇到一名非常特殊的人，在18年間創造了驚人的抗體」。他和一家生技公司與弗瑞德合作，利用弗瑞德提供的血液進行研究，2日在《細胞（Cell）》期刊發表研究報告。

研究人員從弗瑞德血液中，分離出兩種能中和兩種蛇神經毒素的抗體，加上另一種可針對第3種神經毒素的藥物，組合成「雞尾酒」配方，以世衛毒蛇毒性分級中最致命1、2級，當中的19種眼鏡蛇科物種測試，老鼠身上實驗顯示，這種配方可對這19種中的13種蛇的致命劑量毒素，有完全保護作用，也可對另外6種蛇的毒素產生部分抵抗作用。

參與研究的生技公司執行長格蘭威爾（Jacob Glanville）說，這個保護範圍「無與倫比」，「有可能涵蓋目前尚無蛇毒血清可用的所有眼鏡蛇科毒蛇」。

這項研究仍處於初期階段，研究團隊正在設法進一步微調抗體，並嘗試加入第4種成份，看看能否對所有眼鏡蛇科都有完全保護作用。

任何醫界人士、甚至任何人，都會極不鼓勵弗瑞德這種作法。弗瑞德雖為他的經歷，可望有助於挽救性命感到高興，但是也奉勸想以身試毒的人：「不要嘗試」。

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