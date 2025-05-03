澳洲眾議院大選勞工黨大勝 總理艾班尼斯連任成功

澳洲執政黨勞工黨在眾議院大選大獲全勝，總理艾班尼斯情緒激動發表感言。（法新社）

2025/05/03 20:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲聯邦眾議院大選3日結束投票，最新計票結果顯示，現任總理艾班尼斯成功率領執政黨「勞工黨」跨越過半數門檻，而他也成為21年來首度連任成功的總理，反觀在野黨「自由黨」黨魁杜登意外在本命選區敗北，保守派「自由黨／國家黨聯盟」繼續屈居第2大黨。

澳洲眾議院此次改選全部150個議席，取得76席即代表過半數，將可籌組內閣。根據《澳洲廣播公司》（ABC）計票結果，總理艾班尼斯所屬的中左派勞工黨，開票後一路領先，確定取得86席，自由黨／國家黨聯盟取得39席，其餘政黨取得10席，尚有15席尚待確認。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯發表勝選感言時表示，擔任澳洲總理是一種榮耀，他心懷謙卑與責任感向澳洲人民致謝，感謝人民投票支持「公平、抱負和機會」。他指出，過去3年世界給澳洲帶來很多困難，這就是為何在這個不確定的時期，澳洲人民再次信任勞工黨具有如此重大的意義，尤其許多人此次首次投票給勞工黨，讓他感到自豪。他也清楚還有很多工作要做，以幫助承受壓力的人民，澳洲人選擇「以澳洲的方式，互相照顧，共創未來」，來應對全球挑戰。

艾班尼斯也強調，勞工黨將為每一位澳洲人服務，成為所有澳洲人的政府，以回報人民的信任，「每一位澳洲人都應該擁有一個棲身之所，或者夢想擁有自己的家，每一位女性都希望她對我們經濟和社會的貢獻得到同等的重視，每一位家長都希望享有更低廉的兒童托育及每位學生都獲得公平的資金，來贏在人生起跑點」。此外，他也表示已與杜登談話，感謝他在敗選後的慷慨演說，並祝福他與家人一切順利。

曾任國防部長的杜登，在意外輸掉代表24年的昆士蘭州迪克森（Dickson）選區後，已早艾班尼斯一步發表感言，除了恭賀選區多年競爭對手法蘭絲（Ali France）取得成功，祝福她在議員任內一切順利外，也向支持者表示，能擔任自由黨領袖是「莫大的榮幸」，感謝同事和選民支持，以及家人同甘共苦，但他要為自由黨／國家黨的失敗負全部責任，「今晚不是我們的夜晚，有很多優秀的議員失去席位」，但澳洲是世界上最好的國家，自由黨／國家黨將重振旗鼓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法