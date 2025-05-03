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    AfD列右翼極端組織》魯比歐痛批德國「變相專制」 德外交部反擊

    魯比歐（左）和范斯（右）一搭一唱，批評德國憲保局將「另類選擇黨」列為極端組織。（路透）

    魯比歐（左）和范斯（右）一搭一唱，批評德國憲保局將「另類選擇黨」列為極端組織。（路透）

    2025/05/03 19:03

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國聯邦憲法保護局（BfV）2日將極右翼「另類選擇黨」（AfD）正式列為「極端主義實體」，稱其內部普遍存在威脅自由民主秩序的理念，使其成為二次世界大戰後，德國首個被如此定性的全國性政黨。美國國務卿魯比歐抨擊此舉等同「變相專制」，與德國外交部公開爭執。

    德國憲保局根據為期3年、厚達1100頁的調查報告指出，該黨所持「種族和血統民族觀」與維繫德國自由民主的基本秩序不相容，其排斥具有移民背景的德國公民，更違反憲法保障的人性尊嚴原則。

    憲保局表示，該黨不僅在黨綱上違憲，也在成員言論和行動中助長社會分裂，包括黨主席韋德爾曾將暴力問題種族化，稱「持刀犯罪」源自非洲和中東，與德國本土文化無關，因此將該黨列為「明確極右翼」等級組織。

    在將該黨從「極右嫌疑對象」改列為極端組織後，憲保局得以展開更直接的情蒐手段，包括安插線人、電話監聽、收集影像和影音資料等，監控門檻比過去更低、更廣泛。此外，這個負面標籤及對公務員招聘的限制，也可能讓該黨吸收新成員的能力大打折扣。

    據了解，該報告早在德國2月大選前就已完成，惟考量時機敏感才延後公布。該黨最後在國會大選中取得第2高席次，僅次於即將於6日宣誓就任總理的梅爾茨，其所率領的「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟」（CDU／CSU）。

    美國國務卿魯比歐2日在社群平台Ｘ發文抨擊，「德國剛剛賦予其間諜機構監視反對派的新權力，這不是民主，而是變相專制」。他又表示，真正極端的不是廣受歡迎的AfD，而是遭到AfD反對的開放邊境移民政策，敦促柏林當局改變方針。

    美國副總統范斯轉發魯比歐的貼文，稱柏林當局試圖摧毀德國最受歡迎、也是迄今最具代表性的東德政黨。范斯在德國2月大選前，曾在訪德時會見AfD高層。

    德國外交部隨後直接在魯比歐的貼文反擊道，「這就是民主。這項決定是經過徹底且獨立調查的結果，旨在保護我們的憲法和法治」，並強調獨立法院才擁有最終裁決權。英國外交部也幫腔道，「我們從歷史中學到的教訓是，右翼極端主義必須被制止」。

    不過，范斯隨後又發文反駁德、英外交部，稱西方國家共同推倒柏林圍牆後，現在又被重建，而且禍首不是俄羅斯，而是柏林當局。

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