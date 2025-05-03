川普6/14生日確定要閱兵 白宮證實：紀念陸軍建軍250週年

2019年美軍戰車在華府準備參加「向美國致敬」的國慶日紀念活動。（法新社檔案照）

2025/05/03 17:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國將在總統川普生日6月14日當天閱兵的消息，終於獲得證實。白宮2日宣布，當天將在華府閱兵，紀念美國陸軍建軍250週年。

白宮發言人凱莉（Anna Kelly）2日發文證實，將在6月14日閱兵，「川普將以一場閱兵向美國退伍軍人、現役軍人和軍隊歷史致敬」。另外，根據美國陸軍發言人哈根（Heather Hagan）說法，除了閱兵，當天還將在國家廣場（National Mall）舉辦煙火秀和大型慶典活動。6月14日當天也是川普79歲生日。

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目前陸軍規劃動員6600名士兵、150輛軍車以及50架軍機，參與閱兵，哈根說，「由於250週年是重大里程碑，陸軍正研究讓這次的慶祝活動以更盛大的方式，包括擴大展示軍備、軍力，加強與社區互動等」。

美國上一次在華府盛大閱兵是在1991年，慶祝波斯灣戰爭結束。白宮宣布閱兵消息，時值川普前一天才在自家社群媒體宣佈，把5月8日二戰歐洲終戰紀念日、11月11日美國退伍軍人節，更名為「第二次世界大戰勝利日」和「第一次世界大戰勝利日」，彰顯美國的貢獻，他發文說，「我們（美國）為二戰獲得勝利所付出的貢獻，遠超過其他任何國家」。

川普在他第一任總統任內，2017年在法國參加法國國慶「巴士底日」慶祝活動，觀賞閱兵後，曾提出他也想在華府閱兵的構想，但是因五角大廈評估將花費約9200萬美元，以及重型軍車上街，可能損傷街道等顧慮，此構想最終未能實現。

上月《華盛頓城市報（Washington City Paper）》率先披露，白宮有意在6月14日閱兵的消息，指出規劃的閱兵路線從位於維吉尼亞州阿靈頓的五角大廈出發，終點為白宮，長6公里。隨後《美聯社》跟進報導，當時華盛頓哥倫比亞特區市長鮑賽（Muriel Bowser）未證實當天的「遊行」性質為「閱兵」，但是她表達出，軍方戰車行駛在華府街頭「不會是好事」。

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