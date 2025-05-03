駁斥疑美論！ 美高階安全官員曝「台灣不可取代」、不會成籌碼

立委王定宇。（圖取自王定宇社群直播）

2025/05/03 17:44

〔記者方瑋立／台北報導〕台美國會議員聯誼會組團訪美推動國會外交，團長、立委王定宇今天（3日）透露，訪問期間美國高階安全官員當面透露，「台灣是不可取代的存在」，更是美國在印太的「核心利益」，中國國家主席習近平一定會在關稅談判時將台灣搬上檯面，但美國政府不會以此進行經貿談判。

王定宇與榮譽團長、立法院副院長江啟臣，率國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，以及民進黨立委邱議瑩、張雅琳，自4月底至5月2日訪美進行國會外交。王定宇今天在洛杉磯等待轉機時直播透露，訪團與美國安全相關部門官員溝通時，他直白提問川普政府是否會將「台灣」放上談判桌，成為籌碼與習近平談判？台灣是否會變成被交易、出賣的對象？這些都是台灣在野黨某些人常提的「疑美論」或是「弱台論」。

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王定宇轉述，一名美國高階安全官員說，簡單而言「台灣是不可取代的存在」，習近平拿不出任何利益可以來交換台灣。儘管習近平一定會把台灣問題放到檯面上，但美國政府不會拿以此進行經貿談判，因為台灣很重要，甚至連美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）等政府官員也一再公開強調，台灣是不可取代的核心利益。

王定宇強調，美方所言清楚明瞭，所以若再有人提出質疑，分化台美夥伴關係或貶抑台灣重要性、製造「疑美論」，其實等於是在附和習近平，幫助中國傷害台灣。

另外，王定宇說，美國川普政府即將把軍事資源重心調整拉到印太地區，訪團關切是否有更具體讓台灣民眾可以看到資源移動，更具備信心？美國國防相關部會官員除提出配置外，也特別使用由媒體披露的美國國防部「戰時國家戰略導引」內容，包括「為維繫台海和平穩定，必須做好與中國一戰的準備」，以此讓訪團及台灣民眾瞭解，美國戰略核心的轉移是「做真的」。

此外，為防制中國對台逐漸加劇的灰色地帶襲擾，王定宇也向美方官員表達，台灣希望使用海巡（Coast Guard）造艦等方式，因應中共利用漁船、抽砂船和海警船的邊境侵擾，而非一下升高至軍艦應處，以符合國際社會希望台海和平穩定的氛圍，盼美方瞭解這也是我國國家防衛的一部分，因為若納入海巡預算，台灣國防預算已經接近GDP的4%。

王定宇也向美方建議，應該提高台美之間海巡合作，甚至聯合日、菲、澳，以維繫人道、水域安全的理由，提升彼此合作的量與質，以共同回應中共灰色地帶脅迫，美方也相當重視此建議。

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