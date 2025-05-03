好貴！大阪世博會迴廊考慮部分保留10年 估花費3.6億引反對

日本大阪世博會環形迴廊被金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築，大阪府知事提案在世博結束後保留一部分。（路透）

2025/05/03 17:12

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西世界博覽會斥資344億日圓（約新台幣78億元）打造周長2公里的「大屋根環形迴廊」，被金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。大阪府知事吉村洋文提案在世博結束後保留一部分，但估計10年要花費17億日圓（約新台幣3.6億元），引起各界反對。

據《讀賣新聞》報導，世博會場位於大阪市此花區的人工島夢洲上，土地為大阪市政府所有，原定在世博閉幕後將拆除迴廊，大阪市2日召開迴廊活用討論會．藉此了解是否有其他意見。

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在會議過程中，有2間民營廠商針對迴廊2期區域的50公頃活用案提出建議，包括保存迴廊東北側約200公尺的段落做為紀念，或者是對長椅等設施進行重新利用。

不過，大阪府知事吉村洋文向媒體透露，這個方案會拆除保留區域的迴廊頂部，民眾無法像現在一樣走在上面仰望天空，如此一來就沒有意義了。

吉村洋文認為，迴廊3期區域的40公頃範圍，未來是計畫興建度假住宿設施，但由於需要填海造陸，距離開發時間差不多還有10年，因此他建議在這段期間內保留該區域600公尺的迴廊（位於西南側）。

然而，這600公尺若想要保存10年，估計防水防腐費用將達到9.6億日圓（約新台幣2億元），其餘維護費則是7.4億日圓（約新台幣1.56億元），因此受到與會者的反對，認為不應該過度將民眾的稅金投入在這上面。

吉村洋文表示，他們在這場會議上並沒有討論上經費要由誰來出，大阪府、大阪市、日本國際博覽會協會（世博主辦方），預計6月23日會再開會決定迴廊活用方案。

迴廊頂部可供民眾行走。（路透）

迴廊內側。（歐新社）

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