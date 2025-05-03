為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好貴！大阪世博會迴廊考慮部分保留10年 估花費3.6億引反對

    日本大阪世博會環形迴廊被金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築，大阪府知事提案在世博結束後保留一部分。（路透）

    日本大阪世博會環形迴廊被金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築，大阪府知事提案在世博結束後保留一部分。（路透）

    2025/05/03 17:12

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪關西世界博覽會斥資344億日圓（約新台幣78億元）打造周長2公里的「大屋根環形迴廊」，被金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。大阪府知事吉村洋文提案在世博結束後保留一部分，但估計10年要花費17億日圓（約新台幣3.6億元），引起各界反對。

    《讀賣新聞》報導，世博會場位於大阪市此花區的人工島夢洲上，土地為大阪市政府所有，原定在世博閉幕後將拆除迴廊，大阪市2日召開迴廊活用討論會．藉此了解是否有其他意見。

    在會議過程中，有2間民營廠商針對迴廊2期區域的50公頃活用案提出建議，包括保存迴廊東北側約200公尺的段落做為紀念，或者是對長椅等設施進行重新利用。

    不過，大阪府知事吉村洋文向媒體透露，這個方案會拆除保留區域的迴廊頂部，民眾無法像現在一樣走在上面仰望天空，如此一來就沒有意義了。

    吉村洋文認為，迴廊3期區域的40公頃範圍，未來是計畫興建度假住宿設施，但由於需要填海造陸，距離開發時間差不多還有10年，因此他建議在這段期間內保留該區域600公尺的迴廊（位於西南側）。

    然而，這600公尺若想要保存10年，估計防水防腐費用將達到9.6億日圓（約新台幣2億元），其餘維護費則是7.4億日圓（約新台幣1.56億元），因此受到與會者的反對，認為不應該過度將民眾的稅金投入在這上面。

    吉村洋文表示，他們在這場會議上並沒有討論上經費要由誰來出，大阪府、大阪市、日本國際博覽會協會（世博主辦方），預計6月23日會再開會決定迴廊活用方案。

    迴廊頂部可供民眾行走。（路透）

    迴廊頂部可供民眾行走。（路透）

    迴廊內側。（歐新社）

    迴廊內側。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播