波頓：川普拔掉國安顧問卻沒替補人選 凸顯沒原則、沒策略

波頓離開川普團隊後，對「前老闆」的批評從不假辭色。（路透檔案照）

2025/05/03 16:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾在美國總統川普首次執政時擔任國家安全顧問的波頓（John Bolton）批評，川普讓國安顧問瓦爾茲去職後，又讓國務卿魯比歐暫代該職，這種做法「絕對奇怪」，可能會讓川普「難堪」。他也不諱言，川普無法立即提出替補人選，凸顯他沒有原則，也沒有策略。

美國《國會山莊報》（The Hill）2日指出，經常批評川普的波頓在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中表示，如果白宮內部運作井然有序，就會在川普宣布瓦爾茲去職後，立即宣布繼任人選，他們卻是讓國務卿魯比歐兼任，「這實在太奇怪了」，並暗示這可能會讓川普的形象受損。

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波頓直言，國安團隊的改組顯示川普缺乏適當的策略，「人們滿懷信心地說，『哦，你知道的，瓦爾茲和總統不合拍，所以他必須下台。』那麼是誰僱用瓦爾茲？我的意思是，誰比總統更了解誰和他合拍？這表明川普沒有原則，沒有國家安全戰略，不會制定政策」。

1日，川普撤掉前眾議院共和黨議員瓦爾茲的國安顧問植物，並任命他為美國駐聯合國大使，但該任命仍需參議院批准。

美國政治新聞網站《Politico》2日引述3名白宮資深官員說法披露，魯比歐暫代國安顧問一職將「至少6個月」。

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