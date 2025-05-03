美國安顧問有3潛在人選 川普可能直接讓魯比歐兼任

魯比歐（右）在川普政府中的角色日益吃重。（路透）

2025/05/03 16:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國國家廣播公司》（NBC）3日引述知情人士透露，美國總統川普似乎不急於尋找國家安全顧問的替代人選，且可能直接讓國務卿魯比歐兼任該職。

NBC引述2名政府官員在內3名知情人士說法披露，在國安顧問瓦爾茲身陷Signal洩密事件後，白宮1個多月前就提出由魯比歐兼任國安顧問一職，但該提議一直被擱置，直到川普最近決定「他終於受夠瓦爾茲」，瓦爾茲才被轉調聯合國，並由魯比歐暫代其職。

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川普似乎並不急於尋找國安顧問的替代人選，也很有可能讓魯比歐長期擔任該職。

美國國務院在聲明中表示，總統籌組一支才華洋溢的團隊，全心全意致力於將美國和美國人民放在第一位。魯比歐期待擔任代理國安顧問，同時確保國務院的關鍵工作繼續不間斷地進行。

此外，知情人士還透露，川普決定將瓦爾茲派派聯合國，而非直接解雇，在某種程度上是川普從第一次執政吸取的教訓，因為解雇官員會製造潛在敵人，這些敵人非常明白白宮的內部運作及川普的行事風格。因此，調動他們從事不同工作可以讓政府與他們保持密切聯繫。

外界普遍猜測，如果川普確實提名瓦爾茲出任駐聯合國大使，聯邦參議院將予以批准。

另一方面，有3人是下一任國安顧問的潛在人選，包括國務院政策規劃主任安東 （Michael Anton）、副國務卿藍道（Christopher Landau）及白宮副幕僚長、也是政策方面最具影響力的米勒（Stephen Miller）。

還有一個問題是誰將擔任副國家安全顧問，因為魯比歐身兼數職的話，該角色可能會變得異常重要。魯比歐是季辛格後，第一位同時擔任國務卿和國安顧問的官員。

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