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    美國黃石公園車禍中國人5死8傷 小粉紅跳腳反被自家網友嗆爆

    美國愛達荷州前往黃石國家公園的道路發生重大車禍，中國駐舊金山領事館證實5名死者、8名傷患都是中國人。（美聯社）

    美國愛達荷州前往黃石國家公園的道路發生重大車禍，中國駐舊金山領事館證實5名死者、8名傷患都是中國人。（美聯社）

    2025/05/03 14:32

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州前往黃石國家公園的道路，於當地時間1日晚間7時15分發生7死8傷重大車禍，中國駐舊金山領事館證實其中5名死者、8名傷患是中國人，有小粉紅（極端愛國主義者）感嘆怎麼會去美國旅遊，結果被自家網友打臉。

    據了解．這起事故發生在黃石國家公園以西約26公里的公路上，當時1輛向西行駛的皮卡車和向東開往黃石公園的觀光團14人廂型車相撞，導致皮卡車駕駛喪命、廂型車上人員6死8傷。

    中國駐舊金山領事館確認這次意外造成中國公民5死8傷，目前已向死傷者家屬提供幫助處理善後。小粉紅們得知消息後議論紛紛，不少人指稱關稅戰後政府就呼籲不要再去美國了，怎麼這種時候還跑去那邊玩。

    不過，有理性的中國網友指稱在哪裡都會有車禍，和國家無關；還有人反酸「那可以去金華嗎」，暗指浙江省金華市蘇孟小學4月22日的車輛衝撞人群案，這起事件目前仍被中國全面封殺搜尋不到，網傳是家長不滿小孩在校內過世沒得到妥善處理，憤而報復釀成14死。

    有小粉紅感嘆怎麼會去美國旅遊，結果被自家網友狠狠打臉。（圖擷自微博）

    有小粉紅感嘆怎麼會去美國旅遊，結果被自家網友狠狠打臉。（圖擷自微博）

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