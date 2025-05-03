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    美國男子駕車衝撞教堂遊樂場 1名老師重傷、2童輕傷

    國南卡羅來納州36歲男子涉嫌駕車衝進一間教堂的遊樂場，蓄意撞擊2名孩童與1名老師後逃逸，目前已被警方拘捕並面臨多項重罪指控。（圖擷自「@libsoftiktok」X）

    國南卡羅來納州36歲男子涉嫌駕車衝進一間教堂的遊樂場，蓄意撞擊2名孩童與1名老師後逃逸，目前已被警方拘捕並面臨多項重罪指控。（圖擷自「@libsoftiktok」X）

    2025/05/03 16:34

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅萊納州36歲男子2日涉嫌駕車衝進一間教堂的遊樂場，蓄意撞擊2名孩童與1名老師後逃逸，目前已被警方拘捕並面臨多項重罪指控。

    綜合外媒報導，36歲的亞當斯（Justin Collin Adams）當地時間2日中午12時46分駕駛一輛黑色汽車，突然衝入位於沙利文島（Sullivan’s Island）日出長老教會（Sunrise Presbyterian Church）一處校園遊樂場，先撞倒12歲男童，接著加速衝向正在保護孩童的女老師，將她撞飛至車頂再摔落地面，隨後開上人行道撞倒1名10歲男童並壓在車底。

    當地警方指出，亞當斯事發前曾威脅要用刀傷害自己母親，並奪走她的汽車，案發後棄車逃逸，多個執法單位展開大規模搜捕，由直升機在案發地附近碼頭一艘船上發現後拘捕亞當斯。

    據了解，受害老師傷勢嚴重，仍住院搶救，12歲男童受輕傷已出院，10歲男童輕傷現場接受簡單治療，據教會成員透露，10歲男童當時車底僅有4.6吋的空隙，稱其倖存為「奇蹟」。

    當地法院表示，亞當斯被控3項謀殺未遂罪及1級攻擊與毆打罪，目前羈押於北查爾斯頓的阿爾坎農拘留中心（Sheriff Al Cannon Detention Center），不得保釋，將於6月13日再次出庭。

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