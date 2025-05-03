福州休旅車闖紅燈撞人車 中國網路急封關鍵字刪影片

中國福州昨日發生一起汽車衝撞人群事故，目前已知至少造成2人死亡，另有多人受傷。從網路傳出的影片，可見肇事車硬闖紅燈，撞上停等紅燈的車輛及前方行人，一旁群眾驚呼連連。（擷取自X）

2025/05/03 12:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又驚傳重大車禍！中國福建省福州市昨（2）日晚間一輛休旅車疑似闖紅燈、硬擠停等紅燈的車輛撞人群，現場一片狼藉，多人死傷；網路流傳的影片可見肇事車硬闖紅燈，撞上停等紅燈的車輛及前方行人，多人流血倒地，一旁路人驚呼連連。目前中國網路上相關關鍵字已被封禁，部分影片也遭下架。當地官方指稱，車禍造成2人死亡，沒有透露傷者人數。

昨（2）日晚上，中國福州五一廣場附近協和醫院路口發生重大車禍。一輛SUV（運動型多用途車）闖紅燈，直接撞上停等紅燈的車輛，接著這輛休旅車繼續往前並連帶推擠著撞上的車輛，繼續衝撞正在過馬路的行人及機車，現場出現濃濃塵煙，造成嚴重傷亡。目前相關關鍵在微博上已經遭到封禁。

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福州市公安局交通警察將此定調為普通交通事故。公告表示，當日晚上6時50分，福州市鼓樓區十字路口發生交通事故，一小型汽車因為操作不當撞上前方汽車和過路電動自行車，造成多人受傷送醫，其中2人搶救無效死亡，其他人員無生命危險，事故調查正在進行中。

不過，根據網路傳出的影片，可見事故發生後，現場狀況十分悽慘，數名年輕男女倒地一動也不動，還有年幼孩童傷勢嚴重，並有年輕女子滿頭鮮血哭喊求救。有在場目擊者認為，至少當場就有3、4人死亡。

據X主「李老師不是你老師」表示，微博昨日凌晨大量刪除相關影片，相關貼文影片點入後都出現「暫無查看權限」告示。有網友諷刺，「五一期間一定要歌舞昇平」。

中國福州昨日發生一起汽車衝撞人群事故，目前已知至少造成2人死亡，從網路傳出的影片，可見現場一片狼藉。（擷取自X）

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