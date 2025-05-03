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    影片曝光！攝影器材被偷 中國男暴怒鎖喉歐洲竊賊

    中國男子制伏歐洲竊賊。（圖擷取自X）

    中國男子制伏歐洲竊賊。（圖擷取自X）

    2025/05/03 16:12

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕到世界各地旅行時，觀光地區常有小偷出現，有一段影片顯示，中國青年在西班牙，攝影設備被偷，他憤而撲向竊賊，將其壓制在地後勒頸，直到警察來才鬆開，這段影片被PO網後引發議論。

    綜合外媒報導，在當地時間4月29日，1名中國青年在旅遊景點大教堂大道「Avenida de la Catedral」替一對亞洲夫妻拍照，沒想到3名竊賊想藉這個空檔搶走他的攝影設備，青年立刻衝上去撲倒一名竊賊。

    從事發影片中可以看到，青年撲倒竊賊後，從後方緊緊勒住對方的脖子不放，竊賊不斷伸手求饒，並發出沉重的呼吸聲，竊賊眼神逐漸渙散，警方到場後逮捕竊賊，調查發現竊賊是北非裔，27歲，目前正追捕另外2名逃逸的同夥，青年事後也取回攝影裝備。

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