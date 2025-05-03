畫面曝光！洛杉磯小飛機驚險降高球場 3人平安

美國洛杉磯週五一架小型飛機驚險迫降於位於太平洋帕利塞德的著名高爾夫球場「里維耶拉鄉村俱樂部」。（圖擷自「@NUCLRGOLF」X、本報合成）

2025/05/03 10:23

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一架小型飛機週五（2日）驚險迫降於位於太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）的著名高爾夫球場「里維耶拉鄉村俱樂部」（Riviera Country Club）草皮上，所幸機上3人均未受傷，畫面曝光引外界矚目。

綜合外媒報導，這架1966年製的賽斯納172型天鷹小型飛機，原訂當地時間2日下午1時許降落聖塔莫尼卡（Santa Monica）機場，然因不明原因無法順利著陸，機長緊急選擇迫降在此知名的高爾夫球場迫降。公開畫面可見，飛機在接近草地時繞過1棵樹，接著在一處沙坑附近著地，最終在球場球道邊驚險降落。

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洛杉磯消防局表示，該架小飛機順利降落，機上3人未受傷。洛杉磯和聖塔莫尼卡消防人員獲報趕赴現場，並對飛機進行檢查，目前尚未查明事故原因，這起事故將由國家運輸安全委員會（NTSB）負責調查。

據了解，里維耶拉鄉村俱樂部是著名私人高爾夫球場，曾多次舉辦PGA巡迴賽，預計成為2028年奧運高爾夫比賽的指定場地。

????????⛳️ #WATCH — A small plane （N3753L） crash landed at Riviera Country Club today ????



pic.twitter.com/82nwcVD5ST — NUCLR GOLF （@NUCLRGOLF） May 2, 2025

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