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    破壞自由、民主！德國第2大黨AfD 被認定為右翼極端組織

    德國反移民、反穆斯林的「德國另類選擇黨」，2日被德國情報單位列為極右翼極端組織。（法新社檔案照）

    德國反移民、反穆斯林的「德國另類選擇黨」，2日被德國情報單位列為極右翼極端組織。（法新社檔案照）

    2025/05/02 17:57

    〔編譯張沛元／綜合報導〕德國國內情報機構「聯邦憲法保護局」（BfV）2日將國會第2大黨「德國另類選擇黨」（AfD），認定為右翼極端主義者組織，賦予當局在監視該黨上享有更大權力。

    BfV表示，之所以決定給AfD貼上極右翼極端組織此一標籤，在於該黨試圖「破壞德國的自由、民主」秩序的實例，不勝枚舉。

    BfV的聲明指出，AfD「旨在將某些人口群體排除於平等參與社會之外」，特別是該黨不認為有來自穆斯林人口眾多國家的背景移民，屬於「平等的德國人的一員…這點從該黨要員發表的大量仇外、反少數民族、有伊斯蘭教恐懼症以及反穆斯林的言論，顯而易見」。

    AfD被列為右翼極端組織後，德國情報部門在監視該黨上將取得額外權力，降低在攔截該黨電話通聯與指派臥底特工時的門檻。

    AfD已被BfV調查多年，該黨許多地方黨部早就被列為極右翼極端組織。

    在德國經濟陷入衰退的背景下，AfD利用民眾對移民的擔憂衝出高人氣，甚至在今年2月的德國大選中拿下逾20%的選票，躍居國會第2大黨，僅次於基民/基社聯盟（CDU/CSU）。

    儘管如此，AfD仍無緣執政，因為德國所有主流政黨皆表態，排除與AfD組閣的可能性；將於下週就任德國聯合政府總理的基民黨魁梅爾茨（Friedrich Merz），也強調不與會極右派組閣。

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